Et interview med Oleg ... øh ... Oliver Abildgaard er gået viralt.

Den nordjyske fodboldspiller tørner til dagligt ud for russiske Rubin Kazan - med stor succes. Og måske er opskriften på succes i det gigantiske og mystiske land - et særdeles stærkt sprogøre?

For sådan et er Oliver Abildgaard tydeligvis i besiddelse af. Det beviste danskeren, da han efter søndagens 2-1-sejr over Sochi blev interviewet.

Her afbrød Abildgaard selv intervieweren - der var startet på engelsk - og bad om at få stillet spørgsmålene på russisk, som han også besvarede på et imponerede og flydende russisk. SE VIDEOEN HERUNDER.

"Let's talk in Russian, please"



Oliver Abildgaard not only scored his first goal for Rubin today, but also gave his first interview in Russian



pic.twitter.com/swy6psHQY8 — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) November 21, 2021

Og Abildgaards sprogkundskaber har vakt opsigt på de sociale medier, hvor videoen deles flittigt. Herunder en håndfuld af reaktionerne på Twitter:

25-årige Oliver Abildgaard skiftede i februar 2020 fra AaB til Rubin Kazan på en lejeaftale, som russerne dog skyndte sig at skifte ud med en permanent aftale.

Rubin Kazan vandt i øvrigt søndagens kamp med 2-1 - Oliver Abildgaard scorede det Kazans første mål, mens hans danske holdkammerat Anders Dreyer stod for sejrsscoringen.