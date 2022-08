Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han mødes af og til med modstanderens træner efter en kamp.

Her drikker de lige en øl eller lignende og vender de 90 minutter, som de netop har været igennem.

Men samtalen bevæger sig aldrig videre fra et professionelt plan. Det er fodboldverdenen nemlig for kold og kynisk til.

»Jeg har selvfølgelig ikke en personlig relation til hverken Jürgen Klopp, David Moyes eller Pep Guardiola eksempelvis. Sådan er det ikke. Men der er ofte en åbenhed og forståelse for, at man kan stå i det samme lort en gang imellem og opleve de samme udfordringer.«

Brentford-træner Thomas Frank. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Brentford-træner Thomas Frank. Foto: DAVID KLEIN

Ordene kommer fra den danske Brentford-træner Thomas Frank, da B.T. besøger ham på klubbens træningsanlæg i det nordvestlige London.

Her farer han nærmest fra det ene møde til det andet, og der er kun sat cirka en halv time af til interviewet.

For den danske succestræner er nemlig en del af en Premier League-verden, hvor der eksisterer et pres, som kun de færreste kan forstå.

Et pres, som han i ny og næ når at tale med de andre toptrænere om efter en kamp.

Men så heller ikke meget mere end det.

»Vi deler ikke vores inderste hemmeligheder, men der kommer da noget ud af det. Man møder mange på sin vej, og jeg ved ikke, om det er anderledes i udlandet, men jeg føler bare, at der danskerne imellem er en følelse af, at folk vil hinanden det godt,« siger Thomas Frank.

Mens de korte møder med de udenlandske trænere ofte forbliver mere business end egentlige venskaber, er der derimod særligt én person, som Thomas Frank har støttet sig til i flere år. Faktisk hele karrieren.

En person, som er blevet hans nære ven de senere år.

Det danske herrelandsholds træner, Kasper Hjulmand. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det danske herrelandsholds træner, Kasper Hjulmand. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg snakker rigtig meget med Kasper Hjulmand. Det er et privilegie at kunne dele forskellige udfordringer med hinanden. Dét at være cheftræner er nogle gange et ensomt job, selv om man har en god stab og loyale personer omkring én,« forklarer Frank og fortsætter:

»For der er bare nogle udfordringer, som man sidder med alene, og så er det fantastisk at kunne dele dem med en person, der arbejder på et ekstremt højt niveau, og som samtidig er pivdygtig.«

Det er dog ikke kun ren fodboldsnak, som de to danske stjernetrænere får tiden til at gå med, når de endelig finder plads i en travl fodboldkalender.

Deres venskab har nemlig udviklet sig til, at de er meget mere end blot sparringspartnere i et hektisk elitemiljø, erkender han:

»Vi klikker værdimæssigt og nørder fodbold, men vi er også tætte uden for fodboldverdenen. Det er et venskab, vi har bygget op over tid, for vi er vokset sammen igennem hele trænersystemet og har brugt hinanden mange gange.

»Han er den eneste ven, som har et job på det niveau, jeg har. Dem har jeg ikke andre af inden for branchen. Jeg har mange andre venner uden for fodbold, men det er bare unikt med Kasper. Så at kunne dele det med én, der virkelig forstår det, er specielt,« lyder det fra danskeren.

Foruden at være gode venner, er Thomas Frank og Kasper Hjulmand da også forretningspartnere, efter de i november 2018 stiftede selskabet Sports Advisors ApS sammen.

Den danske Brentford-træner satte i et stort interview i juli ord på den enorme opmærksomhed, som han bliver mødt med hver eneste dag som træner i den bedste engelske fodboldrække.

Det kan du læse mere om HER.

Brentford åbner søndag Premier League-sæsonen, når danskerklubben skal på besøg hos Leicester.