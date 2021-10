Der har været stor diskussion om Fifas nye VM-plan.

Planen foreskriver, at VM i fodbold skal afholdes hvert andet år frem for den nuværende situation, som er hvert fjerde år.

Men det falder ikke i god jord hos en af VMs største sponsorer og en af verdens største producenter af fodboldudstyr – Adidas. I hvert fald ikke hvis det står til den danske Adidas-chef, Kasper Røsted.

»Jeg synes ikke meget om et VM i fodbold, der afholdes hvert andet år. Der er et Europamesterskab her, der er en Copa América i Latinamerika. Man bør også efterlade plads til andre ting,« fortæller den danske Adidas-boss Kasper Rørsted til Neue Zürcher Zeitung og fortsætter:

Kasper Rørsted. Akrivfoto: Daniel Karmann / dpa / AFP Foto: Daniel Karmann Vis mere Kasper Rørsted. Akrivfoto: Daniel Karmann / dpa / AFP Foto: Daniel Karmann

»Jeg er en passioneret fodboldfan … men jeg synes, det er vigtigt, at der ikke kun vises fodbold på tv, men også skiskydning, skiløb, tennis eller håndbold. Hvis du presser kun ét produkt kraftigt, er det ikke godt for noget produkt.«

Tirsdag forsvarede Fifas præsident, Gianni Infantino, sit eget forslag om at afholde VM hvert andet år.

»En begivenheds prestige afhænger af dens kvalitet, ikke dens hyppighed. Du har Super Bowl hvert år, Wimbledon eller Champions League hvert år, og alle er spændte og venter på det,« lød det fra præsidenten.

Onsdag var Gianni Infantino dog knap så engageret i at tale godt om VM hvert andet år.

»Min opgave og mit mål som Fifa-præsident er at bringe alle sammen og lytte til alle. Vi er nødt til at mødes, for vi snakker om fodbolden på verdensplan og spillet, der er elsket af milliarder over hele verden.«

»Jeg er selvfølgelig opmærksom på, at diskussionerne om en ny fodboldkalender og VM har frembragt stærke reaktioner. Jeg har hørt mange kritiske og negative kommentarer, og jeg har hørt mange entusiastiske og positive kommentarer. Debatten er meget forskellig i forskellige dele af verden,« sagde Infantino yderligere på pressemødet.

Adidas er et navn, der kan trække i en anden retning, da de har så stor indflydelse i fodboldverdenen og Fifa generelt.

Da deres partnerskab går tilbage til VM i 1970 i Mexico, hvor de blandt andet laver bolden ved hver turnering og er en sponsor i topklasse sammen med virksomheder som Coca-Cola og Visa. Sponsoraftalen strækker sig til det 100-års jubilæums verdensmesterskab i 2030. Adidas er også sponsor for UEFA, som har ført til kritik af det toårige verdensmesterskab i fodbold.

Adidas har også trods skandaler fastholdt deres forbindelser til Fifa. Blandt andet den skandale der opslugte den tidligere præsident Sepp Blatter.