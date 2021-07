Den danske landsholdsback Jens Stryger Larsen har gang i noget af en sommer.

Først fik han spilletid i samtlige af Danmarks seks EM-kampe, hvor de sidste tre endda blev spillet fra start, inden han i sidste weekend så blev gift med sin kærlighed Emilie Sylvest. Og nu er der igen massiv opmærksomhed på den 30-årige Udinese-spiller.

For tager landsholdsstjernen et kig på sin telefon mandag, skal han passe på, at han ikke brænder sig – den er rødglødende.

Mandag formiddag har han delt et par bryllupsbilleder fra den store dag på sin Instagram-profil, men her er det langtfra kun lykønskninger, der er tikket ind. Flere hundrede passionerede fans af den tyrkiske storklub Galatasaray har nemlig overtaget kommentarsporet.

'Come to Galatasaray!' eller 'Welcome to Galatasaray' går igen, hvis man stryger ned gennem kommentarfeltet, og i skrivende stund fortsætter beskederne med at vælte ind.

Det er et velkendt fænomen, at passionerede tyrkiske fans tyer til sociale medier som Instagram i håb om, at spilleren lander i netop deres klub, og det ser da også ud til, at de vilde fans har fat i noget.

Flere tyrkiske medier som eksempelvis NTVSpor skriver mandag, at Jens Stryger allerede har bestået lægetjekket i Istanbul-klubben, og at han tirsdag ankommer til den tyrkiske storby for at skrive under med Galatasaray.

Ifølge medierne køber klubben danskeren for cirka 23,8 millioner kroner, og han vil skrive under på en treårig kontrakt med option på et år yderligere.

Galatasaray har længe været meldt interesseret i den danske landsholdsspiller, og det er blandt andet blevet beskrevet, hvordan klubben også var til stede ved nogle af Danmarks EM-kampe for at kigge på højrebacken.

Jens Stryger Larsens kone, Emilie Sylvest, fortalte i sidste uge til B.T., at parret havde en vidunderlig weekend, hvor de et år senere end planlagt endelig fik sagt 'ja' til hinanden.

»Jeg sørgede for, det hele spillede, inden EM gik i gang, så jeg ikke skulle tænke på noget under slutrunden og derfor bare kunne nyde det fuldt ud. Vi skulle have været gift sidste år, men måtte udskyde grundet corona, så der var mange ting, der allerede var styr på.«

»Vi havde en fantastisk dag sammen med vores familie og venner – både fra Italien og Danmark. Festen varede hele weekenden.«

Emilie Sylvest er uddannet kropsterapeut, men er lige nu i gang med at tage en ny uddannelse som hundeadfærdsbehandler.

Jens Stryger Larsen har et år tilbage af sin kontrakt med Udinese.

I sidste sæson endte Galatasaray som nummer to i den bedste tyrkiske række.