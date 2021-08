Søndag aften brager Arsenal og Chelsea sammen i Premier League.

Andreas Christensen og resten af Chelsea-truppen er dog blevet ramt af dårlige nyheder her små 48 timer inden kampstart i London.

Chelseas amerikanske stjerne Christian Pulisic, som scorede i lørdagens sæsonåbner mod Crystal Palace, er nemlig blevet testet positiv for covid-19.

Det fortalte London-klubbens træner Thomas Tuchel på fredagens pressemøde.

»Christian Pulisic er testet positiv og er nødt til at følge protokollerne, så han er ikke til rådighed.«

Heldigvis for Andreas Christensen og co. er ingen andre spillere blevet testet positiv for den frygtede virus. Og Thomas Tuchel havde ligeledes andre gode nyheder..

Verdensstjernerne Hakim Ziyech og NNgolo Kantétrænede således med fredag uden problemer, efter de begge har været skadet..

Chelsea kom planmæssigt fra start i Premier League med en 3-0-sejr over Crystal Palace. Anderledes gik det for Arsenal, der tabte med 2-0 til Thomas Frank og Brentford i premieren..

Chelsea-træneren fortalte ingen om, hvornår han forventer at have sin amerikanske stjerne til rådighed igen..

De forsvarende Champions League-mestre kan ttil gengældse frem til at have rekordindkøbet Romelu Lukaku med for første gang siden skiftet fra Inter.