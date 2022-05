Tyrkiet er en fodboldgal nation – og det mærker Andreas Cornelius lige nu på nærmeste hold.

Som topscorer for de nyslåede tyrkiske mestre Trabzonspor har den danske angriber heltestatus blandt de godt 800.000 indbyggere i kystbyen, og da fans invaderede Trabzonspors hjemmebane for at fejre mesterskabet lørdag, kostede det Cornelius skoene, da han blev løftet til vejrs i menneskemylderet.

Men uden for banen har fodboldfanatismen har også haft konsekvenser for den danske bomber og familiens hverdag.

»Jeg kan ikke bare gå gennem byen inde i centrum, så jeg har ikke set byen derinde endnu. Jeg holder mig væk derfra, så jeg ikke skal bruge hele dagen på at tage billeder.«

»Jeg holder mig til de steder, hvor jeg ved, der ikke er mange mennesker. Ellers kan det bare ikke lade sig gøre at være ude – og slet ikke, som det er nu efter mesterskabet,« siger den danske angriber til B.T. med et smil.

For selvom fanatismen har indflydelse på Cornelius’, kæresten Annas og sønnike Hugos hverdag, så forstår han, hvad fodbolden betyder i Tyrkiet.

»Det handler jo lidt om at huske på, at de bare er sindssygt glade. Jeg har kæmpe forståelse for det, så det er ikke noget, der går mig på.«

I stedet for at bo midt i byen, som Cornelius tidligere har gjort i det københavnske, så er han i Tyrkiet rykket ud af byens trummerum.

Keyfimiz çok yerinde! #İnadıylaŞampiyon pic.twitter.com/0SlRXfZcZS — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 3, 2022

»Vi bor lidt uden for Trabzon i et aflukket kompleks, hvor der bor en del andre spillere. Det er et super fedt sted faktisk,« siger Cornelius, der i Trabzon har fået stiftet bekendtskab med den tyrkiske madkultur.

»Vi har fundet os nogle stamsteder på nogle restauranter og hoteller, hvor de har fået deres billeder, så der kan vi være lidt i fred.«

»Byen er ikke så international, selv om den er stor, så det er primært tyrkisk, det vi oplever – det er sgu spændende.«

Og derfor ser 29-årige Cornelius også sig selv fortsætte i klubben flere år endnu, selv om han tidligere har flirtet med en retur til FC København, mens han er i sin karrieres bedste år.

»Det har været virkelig sjovt at spille her i år, og selv om det måske er svært at gøre årene så gode fremadrettet, så har vi det godt.«

»Det har været rigtig godt, og vi har fundet et dejligt sted at bo, så vi er rigtig glade for at være her.«

Cornelius kæmper lige nu for at blive topscorer i den tyrkiske liga, ligesom han og holdkammeraterne også har mulighed for at vinde pokalturneringen.