Chelsea spillede søndag eftermiddag 0-0 med Wolverhampton på udebane i Premier League.

Men havde London-klubben bestemt, var kampen slet ikke blevet spillet. Det skyldes, at Chelsea er hårdt ramt af coronasmitte i spillertruppen i øjeblikket.

Helt præcis er syv spillere testet positiv for corona, og derfor bad Thomas Tuchels stab Premier League om at udskyde søndagens opgør. Men uden held.

Og det forstod den tyske succestræner overhovedet ikke. Det skriver Daily Mail.

»Vi er skuffede, og vi er en smule sure. Jeg er bekymret fra et medicinsk synspunkt, fordi vi har haft fire dage i træk med positive tilfælde,« sagde Thomas Tuchel inden kampstart og fortsatte:

»Hvordan skal vi bremse smitten, hvis vi sidder i en bus sammen og holder møder sammen?«

Chelsea-træneren tilføjede i interviewet før det uafgjorte resultat, at han var nødt til at løbe en risiko søndag eftermiddag.

»Beslutningen var en smule svær at forstå. Vi er bekymrede for spillernes helbred, og vi endte med at bruge spillere, som lige var kommet tilbage fra en skade. Det er en risiko.«

Chelsea var så presset på friske spillere, at de kun kunne have fire markspillere med på udskiftningsbænken sammen med to målmænd.

Det uafgjorte resultat betyder, at Thomas Tuchel og Chelsea indtager tredjepladsen i Premier League – seks point efter Manchester City.