I den første time lugtede det af en stor europæisk aften for Brøndby, der så ud til at kunne kæmpe sig til det ene point i Lyon, men det blev ved drømmen.

I stedet endte det i et defensivt kollaps efter et par dyrebare indskiftninger, og så kunne Olympique Lyonnais sikre sig en 3-0-sejr over de danske mestre.

Dermed har Niels Frederiksens mandskab et enkelt point efter to kampe i Europa League.

Herunder får du dommen Brøndby:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Den unge keeper skulle diske op med en pragtkamp, hvis der overhovedet skulle drømmes om point i Lyon. Og jeg skal da love for, at handskerne blev sat rigtigt på torsdag aften. Hermansen er kun 21 år, men en kamp mod en europæisk storklub så ikke ud til at skræmme danskeren det mindste. Han havde flere vigtige redninger i første halvleg og var de blå-gules bedste mand. Kunne intet gøre ved de tre scoringer.

Der er langt fra reserveholdsfodbold og en pokalkamp mod Allerød til pludselig at skulle spille europæisk overfor spillere som Xherdan Shaqiri. Det var ikke desto mindre virkeligheden for det norske nyindkøb, der – lidt overraskende – var en del af dagens startopstilling. Og udover et par enkelte aktioner, hvor han blev løbet ende, slap forsvarsspilleren fint fra det.

Han var den altoverskyggende hærfører i den blå-gule stenmur, og selvom der ikke var de livsvigtige individuelle aktioner fra den store anfører, så var han kernen i den bundsolide defensiv, der i store dele af opgøret gjorde livet surt for Lyons stjerner. Men han faldt sammen med resten af Brøndby-defensiven efter en time, og det var, som om at han derfra tabte pusten.

Det var hverken fugl eller fisk for den norske forsvarsspiller, der faldt sammen med resten af Brøndbys forsvar i den sidste halve time af opgøret. Det så ellers så fornuftigt ud indtil da.

Uha uha. Der var ikke meget champagnebruus over backens indsats i gæsternes højreside. Tværtimod virkede han nervøs og utilpas på det grønne, franske græs og han fandt aldrig for alvor fodfæste i kampen.

Der skulle kæmpes hårdt på den centrale del af banen, hvor den lille midtbanespiller sammen med Radosevic udgjorde den forreste del af Niels Frederiksens mur. I en time blev der kæmpet flot og godt i et opgør, hvor langt det meste foregik uden bold. Han skal dog have ros for at kæmpe til det sidste.

Han er bulderbassen, der skal gøre ondt på modstanderen, og det var da også lige præcis, hvad kroaten gjorde. Med bolden var det mindre imponerende, men han gjorde, hvad han skulle – og ikke mere end det.

Lidt overraskende havde Niels Frederiksen set Gammelbys vej, da han skulle finde sine startellever, men backen greb ikke for alvor chancen. Det var ikke, fordi han som sådan faldt igennem. Der var bare aldrig rigtig de afleveringer eller de løb, der kunne gøre det mindste ondt på de franske værter.

Indtil en times spil var jeg faktisk i tvivl om, hvorvidt den tidligere Randers-dreng var på banen. Det var ikke meget, Greve bidrag med, men kort før sin udskiftning kom han så med det dybdeløb, der kunne have sendt de mange tilrejsende Brøndby-fans i himlen. Men skuddet blev blokeret, og ud gik Greve.

Det er ikke nogen nem opgave at skulle erstatte klubbens store målsluger og i øjeblikket bedste spiller. Og det var da heller ikke ligefrem Mikael Uhre-magi, som Pavlovic leverede. Slet ikke endda. Alligevel er der grund til at sende lidt ros i serberens retning. For selvom han var decideret uskarp foran målet, så var han til gengæld en sikker opspilsstation, der gjorde mange ting rigtigt, når han endelig fik bolden i fødderne.

Der er manges øjne, der falder på Hedlund i det øjeblik, Mikael Uhre ikke er på banen. Svenskeren har både farten og aggressiviteten til at kunne gøre en forskel i Brøndbys offensiv, men det er, som om det bare ikke rigtig vil lykkes for ham. Løbepensummet kan der ikke sættes en finger på, men der skal komme mere fra ham. Meget mere.

Indskiftere:

Av, av, av! Der er dårlige indhop, og så er der RIGTIG dårlige indhop. Den unge forsvarsspiller blev skiftet ind efter lidt over en times spil, og det slap han....ikke godt fra. Jeg har faktisk sjældent set noget lignende. Okay, jeg har aldrig set noget lignende. Tshiembe havde kun været få minutter på banen, før han kom på glatis, og forsvarsspilleren var direkte involveret i alle tre franske scoringer. En forfærdelig europæisk aften.

Anonym indsats fra den ellers så kreative midtbanespiller, der fik en halv time på banen.

Han må først og fremmest være en anelse skuffet over ikke starte inde i en stor europæisk kamp, og skuffelsen bliver nok ikke mindre af, at Mensah sammen med Tshiembe ikke formåede at gøre det bedre i Brøndbys venstreside.

Uden for bedømmelse.

Den danske mestertræner bebudede inden opgøret, at hans mandskab 'ville spille på en måde, de aldrig havde spillet på før', og det ord holdt han. Fem mand i bagkæden med fire midtbanespillere lige foran. Et bæst af en mur, der i den første time var nærmest umuligt at bryde ned for et Lyon-mandskab, der heller ikke ligefrem strålede. Men indskiftningen af særligt Tshiembe vil nok holde ham vågen i nat. Holdet faldt sammen efter den første scoring, og det samme gjorde Frederiksens taktik.