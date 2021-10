Havde man krydset fingre for, det ville blive danskernes helt store aften, ja … så fik man en lang næse.

For ud af tre mulige var det blot en enkelt, Simon Kjær, der startede inde, da han var med fra start hos AC Milan i aftenens Champions League-kamp mod FC Porto – en kamp, sidstnævnte vandt med 1-0.

Mohamed Daramy kunne fra bænken se, hvordan Ajax hamrede det ene mål efter det andet ind i sejren på 4-0 over Dortmund, mens Yussuf Poulsen igen ligner en mand, der skal kæmpe hårdt for en startplads. Også han startede på bænken for Leipzig, der bød PSG op til dans i Paris. Det tyske mandskab måtte dog rejse hjem med et nederlag på 2-3.

Herunder kan du læse B.T.s dom over de danskere, der var i aktion tirsdag:

Kampens resultat var på ingen måde optur for Simon Kjær. Men den danske landsholdsstjerne oser bare af autoritet, hver gang han går på banen, og mod FC Porto var det ikke nogen undtagelse. Fra start dirigerede han sit forsvar, fægtede løs og var selv på ingen måde bleg for at gå forrest.

Han sprang ind i sine dueller med en sådan kraft, at han lige måtte en tur i græsset efter et hårdt slag i ansigtet. Han kronede en fin første halvleg med en flot blokering, der nok har fået de mange Milan-fans til at juble hjemme i stuerne. Redningsmand-Kjær var fremragende, et monster i defensiven og det var blandt andet takket være ham, der ikke gik flere mål ind.

Portos mål var ikke decideret hans skyld, men han kunne måske godt have sat sig endnu mere igennem i sin clearing op til, og det trækker en smule ned efter en ellers flot præstation. I de døende sekunder var det også ham, der kom på tværs, så hjemmeholdet ikke udbyggede føringen.

Den danske landsholdsangriber var igen forvist til en plads på bænken til aftenens kamp mod PSG. Han spillede ellers små 80 minutter sidst, men sådan gik det ikke denne gang på den store scene i Paris.

Det må være en smule bekymrende for Kasper Hjulmand, at det halter med spilleminutterne i den tyske klub for danskeren, for landstræneren går som bekendt meget op i, at hans spillere får – helst mange – minutter i benene. Og i aften gik det altså den gale vej her.

Efter 83 minutter kom han så endelig ind og skulle være en af dem, der skulle forsøge at sørge for en overraskelse i Paris. På det tidspunkt stod det 3-2 til hjemmeholdet, og det blev der ikke ændret på, selvom Leipzig gjorde det uhyre svært for hjemmeholdet.

Uden for bedømmelse. Spillede ikke nok minutter.

Så skete det endelig! Han havde drømt om at få sin Champions League-debut på hjemmebane, og den drøm gik i oplevelse for Mohamed Daramy, der blev skiftet ind med små ti minutter tilbage.

Man sad også med fornemmelsen af, at det var sådan en kamp, der var oplagt at give ham debut i. For på det tidspunkt var Ajax foran med 4-0, og dermed var der ikke et helt så stort pres på den danske landsholdskomet.

Lidt er jo som bekendt altid bedre end ingenting, og det er positivt, han får nogle minutter i benene på den store internationale scene.

Forhåbentlig bliver det til endnu flere og mere international erfaring for Daramy i denne sæson, og det vil unægteligt give et lille plus i landstrænerens bog.