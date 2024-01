Wessam Abou Ali er ny spiller i den egyptiske storklub Al Ahly.

Som B.T. kunne afsløre lørdag, er hans svenske klub Sirius og Al Ahly blevet enige om en handel, der sender rekordmange penge fra Afrika til Sverige, da den danske angriber bliver solgt for 15 millioner kroner her og nu plus 5,6 millioner kroner i bonusser.

B.T. kunne også fortælle, at de personlige detaljer manglede at falde på plads, før man kunne komme et skridt nærmere en endelig transfer.

Ifølge B.T.s oplysninger har Wessam Abou Alis agent, Jacob Krüger, befundet sig i Sverige de seneste to dage for netop at få styr på de sidste forhandlinger, og det er gået så meget i orden, at Wessam Abou Ali har sat sin underskrift på sin nye aftale.

På blot et halvt år blev Wessam Abou Ali årets spiller i Sirius. Efter 10 mål i 16 kampe. Foto: Instagram Vis mere På blot et halvt år blev Wessam Abou Ali årets spiller i Sirius. Efter 10 mål i 16 kampe. Foto: Instagram

B.T.s kilder i det svenske oplyser, at den 25-årige angriber har signeret en 4,5 år lang kontrakt – altså til sommeren 2028.

Det betyder også, at der nu er givet grønt lys til afrejse mod Kairo, hvilket vil ske i dag, tirsdag, og så er der kun én formalitet, der mangler – lægetjekket i Egypten onsdag.

Når det også krydses af, vil vinterens hidtil største danske transfer gå i orden, og så kan Wessam Abou Ali tilføje endnu et kapitel til seks helt vanvittige måneder.

For han skiftede i sommer fra fodbold på 1. divisionsniveau i Danmark til en lille klub i Sverige, og nu står han som nyindkøbt stjernespiller i en af de største klubber i et land med langt over 100 millioner mennesker.

Og han går fra at være solgt fra Vendsyssel for to millioner kroner til at være mere end 20 millioner kroner værd for Al Ahly i en mirakuløs handel.

Drømme går i opfyldelse med de rigtige beslutninger.