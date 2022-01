Alt peger på, at Andreas Skov Olsen får nye græsgange og skifter Italien ud med Belgien meget snart i dette transfervindue.

Den danske landsholdsstjerne nærmer sig nemlig et skifte fra Bologna til Club Brugge, som B.T. også skrev i aftes.

Ifølge B.T.s oplysninger står 22-årige Skov Olsen over for et permanent klubskifte til den store belgiske klub, som får danskeren til en ganske fornuftig pris. De belgiske mestre skal af med seks millioner euro for at købe Skov Olsen fri.

De sidste forhandlinger pågår, men det ventes, at aftalen er plads inden for kort tid.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Andreas Skov Olsen har haft en svær tid i Bologna, hvor han ikke har slået til i Serie A, siden han kom til klubben fra FC Nordsjælland i sommeren 2019.

Det står i kontrast til hans spil på landsholdet, hvor han gennem hele 2021 har imponeret særligt i VM-kvalifikationen.

B.T. har tidligere i dette transfervindue fortalt om FC Københavns interesse for Andreas Skov Olsen. Også FC Midtjylland har luret på den danske VM-kvalifikationstopscorer.

Men nu ser fremtiden ud til at blive belgisk for stortalentet, som faktisk også var jagtet af Club Brugge dengang han skiftede til Bologna.