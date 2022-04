Farcen i 1. divisionsklubben Jammerbugt tager til i styrke.

B.T. kan nu afsløre, at der i den nordjyske klub har foregået decideret menneskesmugling af klubbens udenlandske lykkeriddere.

I mindst ét tilfælde er en udenlandsk spiller af en af klubbens medarbejdere blevet smuglet over den dansk-tyske grænse, fordi han ingen opholdstilladelse havde og dermed var ulovligt i Danmark i jagten på en fodboldkarriere.

Spilleren blev smuglet over grænsen til Tyskland, efter han var blevet vejet og fundet for let af Jammerbugts kontroversielle tyske ejer, Klaus-Dieter Müller. Derfor skulle den afrikanske spiller ud af landet. Dét foregik på ulovlig vis, fortæller flere kilder til B.T.

Klaus-Dieter Müller. Vis mere Klaus-Dieter Müller.

B.T. har kendskab til endnu en situation, hvor en ung spiller blev sat af ved Københavns Hovedbanegård. Herfra skulle han selv stå for transporten videre til Sverige. Også han var uden opholdstilladelse.

Klaus-Dieter Müller har flere gange ikke betalt løn til tiden og holdt penge tilbage hos sponsorer. Men der hersker tilsyneladende også en 'brug og smid væk'-kultur af de unge afrikanske spillere, der hentes til Nordjylland.

For selvom der er langt fra den tyske grænse til Vesterhavets vandkant i Pandrup, hvor klubben holder til, har tyskeren omgået de danske regler for opholdstilladelse ved at få ansatte til at transportere afrikanske spillere ud af landet, efter de har 'fejlet' i det nordjyske.

Alt imens er klubbens blanding af en lille håndfuld danske spillere og udlændinge fra Luxembourg, nordafrikanske lande samt Mali og Nigeria i gang med en heroisk redningsaktion, hvor man ånder en anden kaosklub, Esbjerg fB, i nakken.

Tidligere har kommunens borgmester, Mogens Christen Gade (V) været ude med en opsigtsvækkende kritik af klubbens mange udlændinge. Foto: Henning Bagger Vis mere Tidligere har kommunens borgmester, Mogens Christen Gade (V) været ude med en opsigtsvækkende kritik af klubbens mange udlændinge. Foto: Henning Bagger

»Man har en forpligtelse til at hjælpe sådan nogle mennesker ordentligt videre,« siger en kilde i klubben, der er fortørnet over moralen fra ejer Klaus-Dieter Müller.

Det rimer heller ligefrem på topfodbold, hvad der foregår for klubbens nuværende spillere. I øjeblikket skal flere af dem, der bor på Jetsmark Idrætscenter, selv sørge for mad i den deltidsprofessionelle klub, fortæller kilder – hvis ikke nogle af de få tilbageværende danskere forbarmer sig over spillerne.

Blandt andet fordi den tyske ejer ikke har betalt de sponsorer, der står for den slags basale fornødenheder.

Han kom ellers med løfter om respekt for den klub af lokale kræfter og ildsjæle, der nidkært havde trodset den fodboldmæssige tyngdelov og var rykket op i 1. division.

Der skulle være en stamme af danskere, som skulle suppleres med afrikanske spillere fra de akademier, hvor Klaus-Dieter Müller er medindehaver.

Jetsmark Stadion i Pandrup. Foto: Henning Bagger Vis mere Jetsmark Stadion i Pandrup. Foto: Henning Bagger

Men fra uge til uge i efteråret – en periode, hvor også serie 1-mandskabet havde en overflod af afrikanske spillere – mindede omklædningsrummet i Pandrup om en banegård.

Det fortæller en af de lokale spillere, som efter at have spillet klubben op i Nordic Bet Ligaen tog flugten fra Pandrup.

»Da der kom flere end de fire-fem spillere, der var lovet, kunne vi godt se skriften på væggen. Lige pludselig sidder der tre nye i omklædningsrummet hver uge,« har eksempelvis Nikolaj Lyngø tidligere sagt til B.T.

Det har været velkendt, at der har været lønproblemer i klubben, og at Klaus-Dieter Müller betalte spillere kontant.

Årsagen er, at flere af de afrikanske spillere ikke fik oprettet et CPR-nummer, som det kræves for at få en bankkonto i Danmark. Derfor måtte ejeren selv punge ud kontant. Men ifølge B.T.s kilder var det ikke i alle tilfælde, at lønnen kom.

Fredag den 15. oktober sidste år scorede nigerianske Yusuf Nayara seks mål i en serie 1-kamp for Jetsmark – andetholdet for Jammerbugt FC.

Men den unge spiller måtte lide den tort i jagten på drømme og rigdom langt væk hjemmefra at være i Nordjylland uden at få løn – ifølge kilder i en periode på flere måneder.

Han nåede aldrig en officiel kamp for førsteholdet, og på hjemmesiden transfermarkt.com fremgår det heller ikke, om serie 1-bomberen har fundet fodboldlykken andre steder.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Klaus-Dieter Müller, men uden held.