Jens Stryger Larsen har fået fremtiden på plads.

Som B.T. kunne afsløre torsdag, har han fået en aftale på tre år i den tyrkiske mesterklub Trabzonspor.

Den danske landsholdsspiller kan dermed igen se frem til en masse spilletid efter ni måneder i kulden i italienske Udinese, der ikke har villet bruge ham, fordi de opgav at forlænge aftalen. Han fik derfor lov at træne alene i den lange stykke tid.

Så mens Jens Stryger Larsen nu endelig kan se frem til regelmæssig spilletid igen og derfor også en større chance for at komme med til VM, er der også en masse at glæde sig over lønmæssigt.

B.T. kan nemlig løfte sløret for økonomien i hans aftale.

Ifølge B.T.s oplysninger får Jens Stryger Larsen med sign on en nettoløn på fire millioner euro for tre års arbejde i Trabzonspor.

30 millioner kroner lige ned i lommen. Det er uden bonusser.

Så hvis Trabzonspor og Jens Stryger Larsen får succes, kan han se frem til mange flere penge. Forude venter Champions League som følge af sidste sæsons mesterskab.