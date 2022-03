Endnu en dansker skifter til den norske Eliteserien.

B.T. kan afsløre, at 26-årige Mathias Haarup skifter en tilværelse i Hobro i 1. division ud med FK Jerv, der for nylig rykkede op i den bedste norske fodboldrække.

Ifølge B.T.s oplysninger køber Eliteserien-klubben den danske højreback, men skiftet går først igennem sent i marts. Sæsonen i Norge begynder i april.

Mathias Haarup har skrevet under på en kontrakt med det norske oprykkerhold, men han mangler et lægetjek i Norge, før alt er på plads.

Transferbeløbets størrelse er ukendt, men Mathias Haarup har skrevet under på en aftale, der løber til december næste år.

Den 26-årige højreback er langt fra den eneste dansker, der er taget et smut nordpå til vores norske naboer i dette transfervindue.

Tirsdag kunne B.T. også afsløre, at Victor Jensen skifter til Rosenborg på en etårig lejeaftale. Midtbanespilleren kommer fra Ajax.

Også Frederik Holst med fortid i svenske Elfsborg er skiftet til norske Lillestrøm. Her er han blevet udstyret med en treårig kontrakt, og det var en transfer, der langt fra gik stille for sig.

Midtbanespilleren fik nemlig i slutningen af januars transfervindue ophævet sin kontrakt med Elfsborg med en begrundelse, der gav grund til en misforståelse, og som har givet ham hadbeskeder og været årsag til flere interviews. Det skyldes, at Elfsborg meldte ud i en pressemeddelelse, at den tidligere danske U21-landsholdsspiller af personlige årsager ville hjem til Danmark.

»Jeg vidste godt, hvad der blev ment i den udmelding, men jeg kan også godt forstå, at folk troede, jeg ville vende hjem til Danmark for at blive,« forklarer Frederik Holst til B.T.

De personlige årsager, der var grunden til den udmelding var, at hans mormor gik bort i slutningen af november, som tog hårdt på den tidligere Brøndby-spiller, der ville hjem til Danmark og være sammen med sin familie.