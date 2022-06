Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Jens Odgaard har været flyvende i Æresdivisionen i denne sæson, og nu kan den 23-årige angriber se frem til at banke kasser ind på stribe på ny i den bedste hollandske fodboldrække.

I den seneste sæson var Jens Odgaard lejet ud til Waalwijk af sin italienske klub Sassuolo. Under det lejeophold nettede danskeren hele 14 gange og det har gjort Jens Odgaard til et varmt navn i Holland. Så varmt, at AZ Alkmaar nu gør danskeren til deres rekordkøb

B.T. kan nemlig afsløre, at AZ Alkmaar og Sassuolo er nået til enighed om Jens Odgaard.

Hollænderne gør den 23-årige danske angriber til deres rekordkøb, da han bliver hentet til klubben for 4 millioner euro, der er omkring 30 millioner danske kroner. Det er dog en sum, som er inklusive bonusser.

AZ Alkmaar og Sassuolo er nået til enighed om Jens Odgaard. Hollænderne gør ham til rekordkøb på plus 30 millioner kroner. Personlige forhold, lægetjek og underskrift er det eneste, der mangler. — Farzam Abolhosseini (@F_Abolhosseini) June 21, 2022

Det eneste, der mangler at komme på plads er personlige forhold, lægetjek og underskrift, før Jens Odgaard kan kalde sig AZ Alkmaar-spiller.

B.T. kunne tidligere tirsdag fortælle, at et bud var faldet på danskeren og Jens Odgaards agenter, Simon Friis og Alan Hvedehave, var derfor rejst sammen med den hollandske klub til Italien tirsdag for at forhandle om aftalen med Serie A-klubben.

Jens Odgaard har et år tilbage af sin kontrakt med Sassuolo og har i fem år spillet i italiensk fodbold. Sassuolo hentede dengang danskeren for fem millioner euro – godt 37 millioner kroner.

Nu kan den 23-årige angriber forsøge at bombe mål ind på ny i Æresdivisionen for sin nye klub, der sluttede på en femteplads i den netop overståede sæson.