Jens Odgaard kan meget vel fortsætte sin målhøst i Æresdivisionen.

Efter en god sæson på leje i Waalwijk, hvor danskeren scorede 14 mål og lavede tre assister i ligaen og pokalturneringen, har der været rift om ham.

Således har en række klubber som Besiktas, Lecce, Empoli samt Utrecht og Groningen vist interesse for den 23-årige dansker, men nu har nummer fem fra seneste sæson i Holland, AZ Alkmaar, lagt sig i front som ny arbejdsgiver.

B.T. kan afsløre, at klubben har budt på Sassuolo-angriberen, og at forhandlingerne intensiveres i Milano.

Jens Odgaards agenter, Simon Friis og Alan Hvedehave, og den hollandske klub er ifølge B.T.s oplysninger rejst til Italien tirsdag for at forhandle om aftalen med Serie A-klubben, som har spilleren på kontrakt et år endnu.

B.T.s kilder forventer, at handlen rammer en økonomi på fire millioner euro, 30 millioner kroner, hvis den bliver realiseret.

I tilfælde af enighed vil Jens Odgaard vinke farvel til italiensk fodbold efter fem år.

Han blev i sommeren 2017 købt af storklubben Inter for 12,5 millioner kroner, inden Sassuolo året efter lagde fem millioner euro, 37 millioner kroner, for at hente ham til klubben.

Efter en række udlån har Sassuolo forsøgt at forlænge aftalen med Jens Odgaard, men nu forhandles der i stedet om at sende ham videre til hollandsk fodbold på mere permanent basis.

Det vil vise sig ud fra de øjeblikkelige møder i Milano.