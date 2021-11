Han får nok ikke forlænget lejeaftalen deroppe i det nordjyske.

For AaBs makedonske landsholdsspiller, der ifølge sportschefen nærmest var umulig at hente til klubben, har simpelthen været for ringe i denne sæson, og dét selv om han spillede hele tre landskampe under sommerens EM.

Så er der meget mere stil og klasse over West Hams skotske 1.000-kampsjubilar, der bare gør tingene på den dér klassiske, britiske måde, og som på trods af nedture og skældud nu er stærkt tilbage igen, hvilket har givet London-klubben en forrygende start på sæsonen.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

AaBs livløse makedoner

»Normalt kan vi ikke komme i nærheden af sådan en spiller,« jublede sportschef Inge André Olsen, da AaB på transfervinduets sidste dag landede den nordmakedonske landsholdsspiller Aleksandar Trajkovski.

Den 29-årige angriber spillede med i alle Nordmakedoniens tre kampe ved EM-slutrunden i 2021, og han har erfaring fra både den italienske Serie A og den spanske La Liga. Han skulle lige i form, fik vi at vide, men hvis man skal være polemisk, må man konstatere, at det tilsyneladende aldrig er lykkedes.

I hvert fald er Trajkovski efter en række livløse indsatser endt som bænkevarmer i den nordjyske klub. Makedoneren ligner en flygtig parentes i den danske Superliga, for det forekommer utænkeligt, at AaB forlænger lejeaftalen, når den udløber pr. 31. december 2021.

Gode, gamle David Moyes

Det er de færreste, der oplever at fejre deres kamp nummer 1.000 som manager i topfodboldens hårde verden. Det flotte jubilæum nåede David Moyes i torsdags, da hans klub West Ham mødte Genk i Europa League.

David Moyes debuterede som manager for Preston tilbage i 1998, og 33 år senere er han fortsat i branchen. Han blev ydmyget og latterliggjort som manager for Manchester United, hvor han aldrig formåede at løfte arven efter sin forgænger Alex Ferguson. I stedet arbejdede han støt videre på mindre adresser.

Moyes repræsenterer på mange måder de klassiske britiske fodbolddyder fra en svunden tid, men han har formået at klare transformationen til fodboldens moderne tidsalder. Han kan ovenikøbet fejre sit flotte jubilæum i bevidstheden om, at West Ham United aldrig har været et bedre sted end netop nu.