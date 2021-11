For mange øretæver i VM-kvalifikationen.

Til de totalt overmatchede hold, der lukkede 177 mål ind, og som UEFA og FIFA burde lave et særligt kvalifikations-lag til, så det hele ikke bliver alt for latterligt, når de store hold kigger forbi.

Til gengæld var der intet latterligt over Serbien og Kroatien i VM-kvalifikationen, da de pelsede den russiske bjørn og satte Ronaldo på plads i de allermest afgørende kampe.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, som du får lige her:

Latterlige landskampe

De afsluttende kampe i VM-kvalifikationen bød på flere latterlige resultater. Frankrig vandt 8-0 over Kasakhstan. Tyskland vandt 9-0 over Liechtenstein. England vandt 10-0 over San Marino. Den slags kampe gavner ikke nogen, selv om de 2.775 tilskuere i San Marino sikkert syntes, det var meget sjovt at se en verdensstjerne som Harry Kane lave fire mål på et kvarter.

Der er behov for, at UEFA og FIFA laver et ekstra kvalifikations-lag, således at de dårligste lande kæmper om en eller to pladser til selve kvalifikationsturneringerne.

Jeg sætter gerne navn på de fem nationer, der burde deltage her: Liechtenstein, Gibraltar, Andorra, Moldova og San Marino. De overmatchede hold lukkede tilsammen 177 (!) mål ind i den netop afviklede VM-kvalifikation.

Balkans fine fodboldkultur

I princippet burde jeg vel ikke nævne Serbiens og Kroatiens VM-kvalifikation i samme sætning, for den slags er ikke noget, der skaber fælles glæde på de breddegrader. De to lande under ikke hinanden noget som helst.

Men succesen for de to mest prominente befolkningsgrupper i det tidligere Jugoslavien fortæller i hvert fald noget om, at fodboldkulturen trives i bedste velgående på Balkan. De kroatiske sølvvindere fra VM 2018 nedkæmpede Rusland, anført af en uimodståelig Luka Modric. Mens Dusan Tadic førte an, da Serbien vandt en overraskende, men såre fortjent sejr på udebane over Portugal.

I begge tilfælde skulle holdene fra Balkan vinde for at sikre den direkte VM-kvalifikation, og det lykkedes. Jeg glæder mig til at se begge mandskaber og begge dirigenter i VM-slutrunden om et år.