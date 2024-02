'Du bliver hjemme!'

Det var den hårde, men nødvendige besked, som Brøndby-målmand Patrick Pentz søndag måtte give sin egen mor, på trods af at hun er kommet helt fra Østrig for at besøge sin søn og se ham spille topkamp i Superligaen.

Årsagen er en kedelig statistik med mutti på tribunen, så kun vati var på Brøndby Stadion, fortæller Pentz, der indtog en helterolle med en straffesparksredning og en man of the match-kåring i søndagens 1-0-sejr over FC Midtjylland.

»Min far har ofte været her til mine kampe, men min mor blev altså hjemme.«

Brøndbys Patrick Pentz blev kåret til kampens spiller på Brøndby Stadion. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Brøndbys Patrick Pentz blev kåret til kampens spiller på Brøndby Stadion. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Hver gang hun kommer på stadion, så taber vi. Derfor sagde jeg at hun ikke skulle komme til den første kamp. Den ville jeg vinde!«

Så du bad hende simpelthen blive hjemme?

»Ja, hun var bare i min lejlighed. Hun accepterede det, for hun ville gerne have sejren, og så vil hun gerne på besøg i Danmark igen.«

»Og så fik hun klar besked om, at hun skulle blive hjemme,« siger Patrick Pentz med et stort smil.

Mens Pentz var imponeret over sin og holdkammeraternes sejr, der blev hevet i land efter plus 70 minutters undertal, så var der mindre at være imponeret over, da han kom til FCM.

Og den østrigske keeper holdt sig ikke tilbage.

»Du så, hvordan de spillede. De havde ingen plan for, hvordan de vil spille. De sender bare indlæg og høje bolde ind. De har ikke en god plan, synes jeg.«

»Så det bedste hold vandt. Det var første gang, at jeg spillede mod FCM, og nu har jeg mødt næsten alle, og jeg må sige, jeg ikke var særligt imponeret,« siger han og tilføjer:

»De er kompetitive, men jeg har set bedre hold. Og vi er bare et stærkt hold og det var en enestående mentalitet. Jeg kan stadig ikke tro, vi vandt den kamp.«

Mere fåmælt var Pentz, da han blev spurgt til sin egen præstation i regnen på Brøndby Stadion.

»Nogle gange redder de min røv, og andre gange må jeg redde deres,« siger Pentz og roser målmandstræner Casper Ankergren for forberedelserne med FCM-skytten Cho, der blev snuppet af den østrigske keeper.

Du kan læse B.T.s dom over den højdramatiske 1-0-sejr til Brøndby lige HER.