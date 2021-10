Der gik et sus gennem Brøndby IF og klubbens fans, da den altoverskyggende profil i klubben Mikael Uhre måtte udgå fra kampen imod Randers.

Efter 59 minutter forlod han banen efter et vrid i anklen efter en kollision med modstanderholdets målman Patrik Carlgren, hvilket fik de blågule til at frygte det værste.

Nu er der nyt om skaden.

Og for Brøndbys vedkommende er det godt nyt.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Der er tale om en forstuvning, og der arbejdes henimod, at han træner med igen i løbet af næste uge,« skriver Brøndbys kommunikationschef, Christian Schultz, i en sms til B.T.

Superligaen er netop gået på en lille pause, imens der er landskampe. Og det kan vise sig at være et heldigt sammentræf, da det potentielt kan betyde, at Mikael Uhre kan nå at blive klar til Brøndbys næste kamp.

Det næste opgør for de danske mestre er søndag 17. oktober, når de på Brøndby Stadion tager imod det absolutte bundhold, Vejle, der endnu ikke har vundet en kamp.

Og mon ikke de i vestegnsklubben krydser fingre for, at Mikael Uhre kan nå at blive klar, for den brandvarme angriber er delt topscorer i Superligaen med seks mål.

Ligaens to andre målkonger er FCKs Pep Biel og Junior Brumado fra FC Midtjylland.

Kampen mod Randers, hvor Uhre udgik med sin skade, endte 1-1. Dermed ligger Brøndby på en skuffende ottendeplads. Med en sejr over Vejle i næste kamp kan holdet kravle op i top-6.