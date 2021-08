Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite er meget sikker på, hvad han vil i dette transfervindue.

Ifølge det spanske medie Sport nyder Barcelona-angriberen sin tid i klubben. Så meget, at han kun vil skifte væk fra den catalanske klub, hvis et andet mandskab med europæiske ambitioner melder sig i jagten på ham.

Altså vil Braithwaite ikke til en klub, der kæmper i midten eller bunden af en række.

Det skal være et hold, der blander sig i topstriden.

Martin Braithwaite jubler efter sin scoring. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Martin Braithwaite jubler efter sin scoring. Foto: JOSEP LAGO

30-årige Braithwaite har tidligere afvist bud fra Premier League, hvor West Ham og Brighton har vist interesse for ham.

Selvom det økonomisk kunne være interessant at skifte til West Ham eller Brighton, vil danskeren, som han ser det, ikke tage et skridt tilbage i karrieren fra FC Barcelona.

Derudover vil tilværelsen i Barcelona også være den bedste måde at sikre en udtagelse til VM i Qatar, skriver Sport.

Danskeren var flyvende i sæsonåbneren mod Real Sociedad, hvor han scorede to gange i 4-2-sejren.

En præstation, som træner Ronald Koeman var godt tilfreds med. Barcelona-træneren erkender dog, at klubben er åben over for at sælge Braithwaite.

Martin Braithwaite har tidligere været forbi Esbjerg, Toulouse, Bordeaux, Middlesbrough og Leganés, inden han tog til FC Barcelona vinteren 2020.

Klubbens sidste mulighed for at afskibe danskeren i denne omgang er 31. august, hvor transfervinduet lukker.