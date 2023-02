Lyt til artiklen

DNA-tests er ved at gennemhulle Dani Alves forklaring.

Første fortalte han, at han ikke kendte kvinden, der anklager ham for seksuelt overgreb på en natklub.

Siden har den tildigere Barcelona-stjerne ændret forklaring tre gange og endt med at fortælle en version, hvor kvinden gik med til at give ham oralsex.

Den fortælling bliver dog skudt ned af de seneste undersøgelser, skriver spanske El Mundo.

Retsmedicinske tests lavet på intravaginale prøver af offeret har nemlig fundet spor af Alves' DNA inde i offerets krop, skriver mediet.

El Periodico har fået oplysningerne bekræftet af retslige kilder.

El Mundo skriver, at Alves' forklaring synes tvivlsom med de nye oplysninger in mente.

Alves har nægtet et seksuelt overgreb og ønsker at blive løsladt, men der er tilsyneladende for stor risiko for, at han vil forlade Spanien, selvom Barcelona-helten har bedyret, at han vil møde op i retten i Barcelona.

