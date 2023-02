Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dani Alves er fortsat fængslet.

Den tidligere Barcelona-stjerne er sigtet for seksuelt overgreb på et toilet på en natklub i Barcelona, som skulle have foregået 30. december 2022.

Efterfølgende har der ligeledes været drama om Alves' ægteskab med modellen Joana Sanz, og de første meldinger gik på, at hun ville forlade ham.

Men nu har hun været i fængslet og besøge ham.

»Jeg vil ikke lade ham være alene i hans livs værste øjeblik,« siger hun og bekræftede ligeledes, at hun ikke ville skilles.

Men nettet strammes om Alves lige nu.

Der er fundet fingeraftryk på diskotekets toilet, hvilket strider imod Dani Alves' første forklaring. Det skriver det spanske medie 20minutos.

»Hvis Alves' versioner var sande, ville ingen af ​​disse aftryk være der,« skriver mediet, der fortæller, at politiet har fundet syv aftryk, som de undersøger nærmere.

Desuden er der overvågningsvideo og vidneudsagn fra stedet, som skulle vise, at det var Alves, der havde insisteret på at få den 23-årige kvinde med på toilettet. Ifølge mediet var de derinde i 16 minutter, hvorefter han kom ud og bestilte en drink.

Hun gik derimod hen til sin veninde, hviskede noget i hendes øre, og begge kvinder gik.