Det kører bestemt ikke for FC Barcelona for tiden.

Først mistede fodboldklubben Lionel Messi, og nu har Joan Laporta meddelt, hvor stor en gæld Barcelona kæmper med.

Og det er ikke sjov læsning. Præsidenten fortæller nemlig på et pressemøde mandag, at klubben har en gæld på hele ti milliarder kroner.

Det var da også Barcelonas økonomiske udfordringer, som betød, at Lionel Messi ikke kunne forlænge sin kontrakt, selvom han var villig til at gå hele 50 procent ned i løn.

Foto: JUANJO MARTIN Vis mere Foto: JUANJO MARTIN

Men selvom det er kritiske tider i FC Barcelona, så fortæller Joan Laporta, at det så småt går den rigtige vej.

»Vi har fundet os selv i en svær situation ved at genforhandle spillernes kontrakter,« lød det ligeledes på pressemødet.

Forsvarsstjernen Gerard Pique forsøger at hjælpe Barcelonas situation. Han er således gået markant ned i løn. Det forventes, at Sergi Roberto, Jordi Alba og Sergio Busquets gør det samme inden længe.

Joan Laporta bevarer optimismen. I hvert fald endnu.

»Vi strammer alle vores bælter, og om et par år er klubbens økonomi sund.«

Barcelona åbnede La Liga-sæsonen søndag aften med 4-2-sejr over Real Sociedad på Camp Nou. Her spillede Martin Braithwaite en hovedrolle, da han scorede to mål og lavede en assist.