Når Kasper Hjulmand en dag stopper som dansk landstræner, så er der i hvert fald én person, der gerne vil tage over.

Hvis han altså får chancen.

For den tidligere landsholdsangriber Nicklas Bendtner smider nemlig gerne sit navn i puljen af mulige afløsere.

Det fortæller han i seneste afsnit af sin podcast 'Stolpe ind'.

»Jeg ville elske at være landstræner. Elske, elske, elske. Det ville være fart over feltet og 4-3-3-opstilling. Uanset spillermaterialet. 4-3-3, og så kører vi bare. Dét er angrebsfodbold,« lyder det fra den tidligere Arsenal-spiller.

Nicklas Bendtner bestod allerede i januar 2022 sin trænereksamen, så han har faktisk en UEFA A-licens, der er den næsthøjeste træneruddannelse.

Men et eventuelt landstrænerjob ude i fremtiden vil dog kræve den højeste træneruddannelse.

»Jeg har jo A-licensen, men hvis man skal kunne gå videre til P (Pro-licensen, red.), så skal man være tilknyttet en klub,« forklarer han i afsnittet.

Det er i øvrigt ikke mere end en uge siden, at den danske fodboldstjerne i et interview med B.T. afslørede, at han faktisk er blevet tilbudt trænerjobs ude i verden.

»Det har der, men det var ikke noget, jeg selv ønskede. Det har været både som træner og som assistenttræner, men ikke på den måde, jeg selv ønskede,« fortalte han.

