Der var klasseforskel, da Bayern München nedlagde Barcelona med 3-0 i Champions League.

Det gik ikke så galt som sidst, de mødtes, men Bayern München er ikke ligefrem nogen ønskemodstander for den falmede spanske gigant Barcelona.

Tirsdag aften vandt tyskerne med 3-0 over et blodfattigt spansk mandskab på kæmpemæssige Camp Nou i Champions Leagues første spillerunde.

Barcelona fik pyntet lidt på forholdet til Bayern München efter blamagen på 2-8 i kvartfinalen i forrige sæson, men tyskerne var mindst en klasse bedre end hjemmeholdet.

Catalonierne var ramt af skader til spillere som Ansu Fati, Sergio Aguero Ousmane Dembélé og danske Martin Braithwaite, og derfor var der plads til, at hollandske Luuk de Jong kunne få debut.

Soccer Football - Champions League - Group E - FC Barcelona vs Bayern Munich - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 14, 2021 FC Barcelona's Philippe Coutinho in action with Bayern Munich's Dayot Upamecano

Ganske symptomatisk for Barcelonas indsats var angriberen fuldstændig usynlig i offensiven, der i udtalt grad manglede fart og kreativitet.

Bayern München formåede at holde Barcelona fra store chancer i hele kampen, mens det tyske mandskab var boldsikkert og havde spanierne i et jerngreb.

Gæsterne skabte ikke læssevis af chancer, men kreerede altså det nødvendige og var effektive, når de største chancer opstod.

I første halvleg var Leroy Sané første mand med en god mulighed. Hans landsmand i Barcelona-målet, Marc-André ter Stegen, viste, at der sidder en stærk arm på ham, og han holdt sparket ude af nettet.

Han var dog prisgivet efter 33 minutter, da Thomas Müller tog chancen fra distancen. Afslutningen fra den snu tysker ramte Eric García på vejen og snød Ter Stegen, der måtte hente bolden ud af netmaskerne.

Kampbilledet fortsatte efter pausen.

Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski (R) celebrates his goal with his teammates during the UEFA Champions League first round group E football match between Barcelona and Bayern Munich at the Camp Nou stadium in Barcelona on September 14, 2021.

Barcelona stod langt tilbage, og det var blot et spørgsmål om tid, før Bayern München ville udbygge føringen.

Lidt tilfældigt fik Jamal Musiala bolden i udkanten af feltet efter 56 minutter. Han trykkede af, men ramte stolpen. Robert Lewandowski var dog vaks ved havelågen og stemplede riposten i et halvtomt Barcelona-mål.

Herefter begyndte Ronald Koeman at skifte ud. Jordi Alba måtte blandt andet forlade banen med en skade, og flere helt unge kræfter kom i spil.

Det fik Barcelona en tand længere frem på banen, men det gav bagslag for spanierne.

Med seks minutter igen opsnappede Bayern bolden højt oppe på banen og med en flænsende aflevering fik Serge Gnabry bolden i feltet. Han sendte den på stolpen, og igen var Lewandowski hurtigt over riposten og sparkede den i mål til 3-0.

Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates after scoring the 0-2 lead during the UEFA Champions League Group E soccer match between FC Barcelona and Bayern Munich held at Camp Nou stadium, in Barcelona, Spain, 14 September 2021.

I tirsdagens anden kamp i gruppe E spillede Dynamo Kiev på hjemmebane 0-0 med Benfica.

I gruppe G, hvor Sevilla og Red Bull Salzburg tidligere på aftenen spillede 1-1, mødtes Lille og Wolfsburg. Her endte det 0-0 i en kamp, hvor det tyske mandskab blev reduceret til ti mand undervejs.

/ritzau

