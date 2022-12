Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Frank Arnesen måtte ud af gamet.

I hvert fald for en stund.

Den danske landsholdslegende har efter et langt fodboldliv endelig et pusterum, efter han sagde farvel til jobbet som teknisk direktør i Feyenoord og en grim infektion i knæet.

Så skulle man tro, at det var tid til at skrue lidt ned for blusset, men sådan har det ikke været for Arnesen.

Arnesen kan stadig godt fristes til mere arbejde. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Arnesen kan stadig godt fristes til mere arbejde. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Det går lidt ud over hans bedre halvdel, Kate.

»Min kone er ved at blive træt af mig. Hun synes, jeg har lagt et for hårdt program under vores rejser rundt i Europa de seneste par måneder,« siger han til Jyllands-Posten og afslører, at de nu har købt en enkeltbillet til Marbella uden at vide, hvornår de vender hjem.

For to uger siden udtalte Arnesen, at han ikke kan udelukke et comeback til fodboldens verden - læs den historie her.

66-årige Arnesen er kommet sig oven på knæproblemerne.