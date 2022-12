Lyt til artiklen

Der gik et chok gennem mange fodboldelskere, da Feyenoord i september meldte ud, at Frank Arnesen ikke ville vende tilbage til jobbet som teknisk direktør efter længere tids sygdom.

En bakterieinfektion, der havde sat sig i knæet, blev årsagen til, at landsholdslegenden måtte sætte karrieren på pause.

For måske bliver det kun på pause.

»Jeg har altid sagt, at i vores fodboldverden går du aldrig nogensinde på pension, men det kan godt være, at jeg aldrig arbejder mere. Det ved jeg ikke. Jeg kigger på, hvad der er af tilbud, og hvis der er noget, jeg synes er interessant, så vil jeg gøre det,« siger Frank Arnesen til B.T.

Selvom Frank Arnesen ikke længere er teknisk direktør i Feyenoord, bor han fortsat i Holland med sin hustru. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Selvom Frank Arnesen ikke længere er teknisk direktør i Feyenoord, bor han fortsat i Holland med sin hustru. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

For heldigvis kan den tidligere mangeårige Ajax-spiller fortælle, at han i dag er kommet sig efter infektionen.

»Jeg kan godt arbejde. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget jeg vil arbejde. Og selvfølgelig om der kommer de rigtige tilbud. Det er jo det, det drejer sig om. Er det noget, der er sjovt, og er det noget, hvor jeg siger, at det vil jeg gerne prøve? Hvis der kommer en udfordring, ellers så nyder vi livet,« siger han med et grin.

Selvom det lød alvorligt med Arnesens sygdom, og det betød næsten tre måneders antibiotikakur og ugentlige blodprøver, så er det ikke første gang, at han oplever infektion i knæet.

Faktisk prøvede han det allerede for 40 år siden.

Det var helt tilbage i Valencia-tiden, at Arnesen første gang oplevede en infektion i knæet. Foto: Bent K Rasmussen Vis mere Det var helt tilbage i Valencia-tiden, at Arnesen første gang oplevede en infektion i knæet. Foto: Bent K Rasmussen

»Jeg fik en infektion i 1982, da jeg spillede i Valencia. Jeg blev opereret, og fem dage efter fik jeg den samme bakterie – stafylokokker. Så det var egentlig meget mærkeligt, men sådan er det. Efter infektionen har de været inde i knæet mange gange. Jeg fik en stor operation 3,5 måned efter, hvor jeg fik skruer i knæet, og det har jeg spillet med fra 1982 til 1988, hvor jeg stoppede med at spille.«

»Men i løbet af årene, når man bliver ældre, går der jo hurtigere slitage i sådan noget. Mit knæ gik mere og mere indad, og til sidst sagde jeg: 'Det her går ikke. Jeg må få et nyt knæ.' Det var ikke så vellykket, synes jeg. Det tog et år, før jeg kunne gå nogenlunde ordentligt.«

Heldigvis er 66-årige Arnesen kommet sig oven på knæproblemerne, og tirsdag vendte han tilbage til skærmen, da han agerede ekspert i DRs VM-studie.

Det bliver dog kun til et kort visit i Danmark, for når han har dækket søndagens VM-finale, går turen igen hjem til Holland.

»Jeg bor i Holland, og jeg vil blive boende i Holland, for der bor alle vores børn og børnebørn. De bor alle sammen i Eindhoven. Der er vi virkelig privilegerede, at selvom vi er rejst så meget, så er børnene blevet i Eindhoven,« siger Arnesen, som tilføjer, at han og hustruen tager hjem til Holland mandag, hvor julen også skal fejres.