Om halvanden måned kan Danmarks formentlig bedste fodboldspiller, Andreas Christensen, skrive kontrakt med enhver anden storklub end Chelsea, da han har udløb til sommer.

Det vil utvivlsomt få de allerstørste klubber i verden som Real Madrid, Barcelona og Bayern München til at slikke sig om munden, og udefra begynder mere og mere at tyde på problemer i forhandlingerne.

I de seneste uger har skriverierne om den danske stjernes fremtid nemlig været mange, og senest lød det, at han ikke skulle føle sig værdsat i forhold til et kontraktudspil, der ikke ville bringe ham helt til tops i lønhierarkiet i Chelsea, og derfor skulle han have afvist en forlængelse.

Det afviser han dog selv er tilfældet, og den 25-årige dansker slår fast, at situationen hverken er dårlig for ham eller den engelske topklub.

»Jeg kommer ikke til at kommentere på det (med kontrakten, red.), det har jeg sagt til Høyer (kommunikationschef i DBU, red.), for I ved alt, der er skrevet.«

Der har været en historie fremme om, at du ikke har følt dig værdsat i forhold til, hvor meget de andre tjener i Chelsea, og det var en årsag til, at det ikke er kommet på plads endnu her, hvor der er halvanden måned, til du kan snakke med andre klubber. Hvordan kan du genkende den historie?

»Det kan jeg slet ikke. Jeg føler mig værdsat, jeg er glad, men kontraktsituationen kommer jeg ikke ind på.«

Hvornår tror du, der kommer en afklaring?

»Forhåbentlig snart.«

Det er jo om seks måneders tid, hvor du faktisk ikke ved, hvor du skal være henne?

»Nej. Men jeg er stadig glad, og jeg nyder fodbolden, så der er ikke så meget. Jeg er glad.«

Er det også, fordi du står i en gunstig situation, fordi du kan tale med andre klubber lige om lidt, og du nok ikke kommer til at gå jobløs?

»Igen, jeg har slet ikke tanker på det. Jeg nyder at spille fodbold, og jeg føler ikke, at der er noget pres eller nogen ting. Jeg nyder det bare.«

Kan du ikke forstå, at folk undrer sig over, hvordan det kan komme dertil, at en spiller i din alder og position, der er landsholdsspiller og så videre, står kontraktløs snart? Hvordan kan det ende her?

»Jeg ved ikke, hvorfor alle tror, det er en dårlig situation. Der er ikke nogen, der har sagt, den er dårlig, jo.«

For?

»Begge parter.«

Hvorfor er det ikke dårligt for Chelsea?

»Fordi jeg stadig er glad, og jeg nyder at spille fodbold.«

Men Chelsea har vel også en interesse i at sikre sin spiller?

»Ja, men på den anden side har de også en spiller, som lige nu nyder at spille fodbold, og træneren viser ham tillid. Der er ikke noget dårligt forhold, der er ingen ting.«

Hvis de skal hente en spiller som dig, vil han koste mange penge. Hvad foregår der hos dem?

»Det tænker jeg slet ikke på. Jeg nyder at spille fodbold, så det ved jeg ikke,« slutter Andreas Christensen.