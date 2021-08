Cirka 295 millioner danske kroner.

Det var så meget, som superagenten Mino Raiola krævede i et personligt honorar, hvis Erling Haaland skulle skifte Dortmund ud med Chelsea.

Og de vanvittige og usete krav stoppede ikke her. Det skriver Daily Mail.

Chelsea skulle nemlig betale den eftertragtede nordmand hele 7,1 millioner kroner i løn – om ugen!

Foto: SUVAD MRKONJIC / XP / TT Vis mere Foto: SUVAD MRKONJIC / XP / TT

Selvom kravene for de fleste kan virke helt urimelige, så stoppede superagenten ikke her. Han ville trække flere penge ud af Premier League-klubben.

Mino Raiola syntes nemlig, at han havde fortjent en lønpakke over fem år til en værdi af cirka 2,4 milliarder kroner.

Om det var derfor, at der ikke blev en transfer mellem Chelsea og Dortmund, skal være usagt, men London-klubben valgte at købe Romelu Lukaku og ikke Erling Haaland i det igangværende transfervindue – og nordmanden får ikke 7,1 millioner kroner om ugen.

Daily Mail tilføjer, at Chelsea har prøvet at kaste snøren ud efter Erling Haaland, men buddet var ikke i nærheden af, hvad tyskerne krævede for deres målmaskine.

Foto: LEON KUEGELER Vis mere Foto: LEON KUEGELER

Nu er det så Premier League-rivalerne fra Manchester United, som er blandt favoritterne til den 21-årige angribers underskrift. Det bliver dog først til næste sommer.

Her er der nemlig skrevet en frikøbsklausul ind i Erling Haalands kontrakt, så nordmanden kan købes for 'kun' 555 millioner danske kroner.