Onsdag var der åben træning for nogle udvalgte Chelsea-tilhængere på hjemmebanen, Stamford Bridge.

Til den åbne træning havde tilskuerne mulighed for at få en mikrofon i hånden og komme med deres bud på resultatet i søndagens brag mellem Chelsea og Arsenal.

Men tingene tog pludselig en uventet drejnig, da en ung mand fik mikrofonen i hånden.

I stedet for at gætte på kampens resultat sagde han: »Get Werner out of the club!«

Timo Werner. Foto: PAUL ELLIS

Hurtigt spredte utilfredsheden sig over den unge mand, der fik en masse buhråb med på vejen fra de øvrige fans, som bestemt ikke var enige med ham.

En hidsig kvindelig fan rejste sig op og satte ham på plads.

»No, you get out. You get out! Who do you think, you are?« råbte hun efter ham.

Du kan se klippet herunder:

A Chelsea fan told Timo Werner to “get out of the club” during an open training session on Wednesday [h/t @Wazpilicueta28] pic.twitter.com/XKDyY1cr0e — Project Football (@ProjectFootbalI) August 18, 2021

Tyske Timo Werner, der er angriber for Chelsea, har haft en broget tid i klubben, efter han blev hentet for 53 miillioner pund (460 millioner kroner, red.).

Angriberen har været under heftig kritik, fordi han har brændt et utal af chancer. I sin tid i Chelsea har han scoret 12 mål og lavet 15 assister i 52 kampe.

Til gengæld har der også været højdepunkter i tiden hos London-klubben, da Werner var med til at vinde Champions League-titlen.

Efter den bizarre situation har Werner tweetet, at han sætter pris på den opbakning, han fik fra de andre fans efter tilskuerens kommentar.