I marts sidste år bekræftede Viaplay, at streamingtjenesten havde sat 'Forsidefruer' på midlertidig pause.

Men meldingen kom som en pludselig overraskelse for de deltagende fruer i realityformatet, og her knap halvandet år senere er der stadig ingen afklaring for pausen – men den populære forsidefrue Janni Ree har fået mindre tiltro til en genoplivelse af formatet.

»Jeg har hørt, at det er lukket for altid. Det sagde de ikke direkte dengang, der var det en pause, fordi de ville have plads til nye formater, og de har ikke meldt andet ud. Men jeg har hørt fra pålidelige kilder, at 'Forsidefruer' ikke kommer tilbage, så det går jeg ikke og venter på længere,« siger Janni Ree til B.T.

Det betyder dog ikke, at Janni Ree – der i dag er kasinoejer – er færdig med at lave tv.

Den sidste og 11. sæson af 'Forsidefruer' bestod af fruerne Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund, Janni Ree, Amalie Szigethy, Karina von d’Ahé og Jackie Navarro. Men Karina trak sig forud den næste sæson, som nu er aflyst og sat på pause på ubestemt tid. Foto: Nent Group Denmark Vis mere Den sidste og 11. sæson af 'Forsidefruer' bestod af fruerne Gunnvør Dalsgaard, Tina Lund, Janni Ree, Amalie Szigethy, Karina von d’Ahé og Jackie Navarro. Men Karina trak sig forud den næste sæson, som nu er aflyst og sat på pause på ubestemt tid. Foto: Nent Group Denmark

Snart kan Janni Ree eksempelvis ses i Discovery-programmet 'Stjerner i trøjen'. Men hun går ikke længere og venter på, at 'Forsidefruer' kommer op at køre igen.

»Nu er det snart halvandet år siden, og jeg laver bare andre ting, hvis 'Forsidefruer' er fortid. Men nu hvor det hele er kommet lidt på afstand, så er jeg begynde at savne det, for det var jo også rigtigt sjovt, og der var mange gode ting ved det. Sådan er det jo tit,« siger Janni Ree.

»Så jeg ville være positivt indstillet, hvis det vendte tilbage, men jeg er jo så heldig, at jeg er blevet tilbudt andre tv-programmer.«

Hos folkene bag 'Forsidefruer' holder man også fortsat den potentielle mulighed for flere sæsoner åben.

»Der er p.t. ingen planer om en ny sæson af 'Forsidefruer',« lyder det i et kort skriftligt svar fra Viaplays programdirektør, Kenneth Kristensen, til B.T.

»Men vi kigger hele tiden på, hvilke programmer vi skal have på vores platforme, og jeg vil ikke udelukke, at et format som 'Forsidefruer' kan indgå i vores overvejelser på et tidspunkt i fremtiden.«

I så fald kunne Janni Ree godt tænke sig at vende tilbage i genoplivelsen af 'Forsidefruer'. Men for nu ser hun mod nye projekter og nye tv-formater.