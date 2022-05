I marts bekræftede NENT Group, at man havde valgt at sætte 'Forsidefruer' midlertidig på pause.

Den melding kom dog som en overraskelse for de deltagende fruer, der ellers havde fået at vide, at optagelserne til en 12. sæson skulle påbegyndes i april.

Her endnu en måned senere står det stadig uklart for Janni Ree, hvorfor man så pludseligt satte bremseklodserne i for 'Forsidefruer'.

»Beskeden til os var bare, at de gerne ville have en pause fra det her format og have plads til nogle nye formater i stedet,« forklarer Janni Ree til B.T.

Men hvorfor der med få ugers varsel blev sadlet om fra NENT Groups side, er hun ikke blevet klogere på siden.

Meget klogere på det bliver man heller ikke, hvis man spørger NENT Groups programdirektør, Kenneth Kristensen.

Han har over for B.T. ikke villet uddybe den pludselige pause – herunder om den skyldtes dårlige seertal, eller om det var tilbagevendende 'Familien fra Bryggen', der krævede albuerum.

»Af princip udtaler vi os ikke om programmer, som ikke endnu ikke sendes på Viaplay og TV3, men hvis man over den næste tid følger med, vil man kunne se, at vi gør plads til en stor palet af film, serier og dokumentarer,« skriver programdirektøren i en mail til B.T.

Janni Ree har været en fast bestanddel af 'Forsidefruer'. Nu ser hun i stedet mod nye tv-formater - ligesom NENT Group har begrundet, at de satte programmet på pause for at give plads til andre formater. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Janni Ree har været en fast bestanddel af 'Forsidefruer'. Nu ser hun i stedet mod nye tv-formater - ligesom NENT Group har begrundet, at de satte programmet på pause for at give plads til andre formater. Foto: Søren Bidstrup

Heller ikke planerne for den hypotetiske næste sæson – hvornår og med hvem på holdet – har han ønsket at svare på. Han har heller ikke svaret på, om 'Forsidefruer' reelt set kan gå hen og blive lukket ned.

»Vi arbejder hele tiden på at udvikle og forny vores produktioner, så vi kan præsentere vores seere på Viaplay og TV3 for det bedste indhold,« lød det blandt andet i stedet.

Han svarer dog på, at den pludselige pause ikke skyldes problemer med at finde en erstatning for den afgående forsidefrue Karina von d'Ahe.

»Processen omkring Karina, som valgte at trække sig fra programmet, har ikke haft indflydelse på vores beslutning i forhold til 'Forsidefruer'. Der har tidligere med succes været ændringer i castet på programmet, som er blevet taget godt imod af vores seere,« lyder det fra programdirektøren.