Den 26-årige Ellen Kirstine Jensen kom i vælten som vært på YouTube programmet ‘Ellen Imellem’.

I seks programmer, der er sendt på DR og YouTube, har hun sat forskere, politikere og eksperter i stævne med folk, der mener det modsatte af dem. Men konfrontationen skete uden, at de interviewede vidste det. For det var Ellen Kirstine Jensen, der stillede spørgsmålene, som hun fik i en øresnegl.

Nu står værten frem og fortæller, hvordan hun har oplevet at være medium på programmet, der har fået forskere til at klage til både DR og Pressenævnet og kræve optagelserne slettet.

»Jeg kan nok skyde en hvid pil efter at blive den næste vært på TV Avisen, men det er heller ikke der, jeg er. Jeg synes, at det er fedt at lave YouTube-lol og noget, som har lidt bid og er kontroversielt,« siger hun til fagbladet Journalisten.

Ellen Kirstine Jensen mener, at programmet har sin berettigelse, fordi det sætter samtaler i gang blandt unge mennesker om tunge emner, siger hun, der før hun blev freelancer på DR, læste kommunikation på DMJX.

Eksperterne, der er blevet interviewet i programmet, har dog på ingen måde været begejstrede. Første gang programmet blev sendt den 18. maj var astrofysiker Anja C. Andersen i studiet, mens spørgsmålene til hende blev formuleret af én, der mener, at jorden er flad.

Senere har evolutionsforsker Peter C. Kjærgaard fået spørgsmål fra én, der tror på at Gud skabte jorden, mens ernæringsekspert Morten Elsøe svarede uden at vide, at det var en tykaktivist, der stillede spørgsmålene.

Efter sin deltagelse har Anja C. Andersen i Presselogen under parolen: »Viden er fandeme ikke et synspunkt,« forklaret, hvorfor hun og andre forskere sammen med deres fagforening DM har klaget til DR og krævet, at programmerne slettes. Et krav som DR har nægtet at efterkomme.

»Alle programmerne må tages ned, da de er optaget på forkerte præmisser, og der er ytret klart ønske om, at alt råmateriale også slettes, jævnfør DRs egne etiske retningslinjer,« har Camilla Gregersen, der er formand for den akademiske fagforening DM, tidligere sagt til B.T.

Overfor Journalisten indrømmer Ellen Kirstine Jensen, at hun har været rystet over modtagelsen af programmet og har haft dage, hvor hun har overvejet om hun bare skulle 'flytte tilbage til Jylland og lave en hundekennel’.