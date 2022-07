Lyt til artiklen

TV 2-værten Karin Cruz Forsstrøm har et af de mest eftertragtede job i den danske mediebranche. Dag efter dag har hun præsenteret dagens vigtigste nyheder direkte fra Kvægtorvet.

Men nu er det slut.

Torsdag eftermiddag bekræftede chefredaktør Thomas Funding, at Cruz Forsstrøm stopper på TV 2 Nyhederne til august. Og nu fortæller hun, at det ikke er fordi, hun har fået et andet job.

»Jeg har ikke nogen forkromet plan. Det har jeg ikke,« siger Karin Cruz Forsstrøm til B.T.

Men hun har været på TV 2 siden 2002 – i tyve år – og derfor har hun lyst til at prøve noget nyt.

»Jeg har lyst til at ryste posen. Og kaste alle bolde op i luften for at se, hvor de lander igen. Nogen gange skal man tage nogle beslutninger, når man føler for det, og det her har jeg tænkt over længe. Og så er det nu, jeg skal prøve mig selv af på en ny måde,« fortæller hun.

Og hun har brug for at tænke sig grundigt om.

»Jeg har ikke en opskrift på, hvad det næste skal være, men jeg kan bare mærke, at det skal jeg bruge nogle uger til at tænke over,« forklarer hun.

Har du haft brug for ro?

»Ja, det tror jeg. For når man er i et job, så har man jo en forpligtigelse til at være der, hvor man er. Det skal man hellige sig 100 procent. Hvis jeg er på TV 2, så er jeg der 100 procent,« siger hun.

Indtil videre har hun sagt til sig selv, at hun bruger sommeren på at mærke, hvad hun har lyst til.

»Det har jeg aldrig gjort før. Jeg har aldrig taget en pause, hvor jeg har givet mig selv ro og tid til at tænke over, hvad der driver mig,« siger hun.

Hun kommer til at savne pulsen, for hun er uddannet nyhedsjournalist Og vil naturligvis også savne sine gode kollegaer på redaktionen.

»Mine fantastiske kolleger som jeg har lavet så mange ting med,« siger hun.

I det hele taget har hun mange gode ting at sige om at arbejde på TV 2.

»Jeg har lært utrolig meget. Det har ikke været hårdt, men det har været alsidigt og enormt givende for mig,« siger Karin Cruz Forsstrøm til B.T.

Cruz Forsstrøm fortsætter på TV 2 Nyhederne resten af juli og har også et par vagter i august, inden hun stopper helt.