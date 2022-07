Lyt til artiklen

Studieværten Karin Cruz Forsstrøm forlader TV 2 Nyhederne til august efter mange år på tv-stationen.

Det kan B.T. nu fortælle.

Dermed mister TV 2 et kendt ansigt. Chefredaktøren for TV 2 Nyhederne, Thomas Funding, bekræfter, at Cruz Forsstrøm har besluttet sig for at stoppe.

»Karin vil gerne prøve noget nyt og har længe gået med tanken om at blive selvstændig, og nu skal det være,« siger han til B.T.

Han betegner det som 'super ærgerligt' for tv-stationen.

»Karin er en meget stilsikker vært, og hun har virkelig været med til at skabe 18 Nyhederne. Derudover er hun en rigtig god kollega,« siger han.

»Vi er kede af, at hun stopper, samtidig med vi selvfølgelig også forstår, at hun gerne vil prøve noget nyt,« tilføjer han.

Karin Cruz skal nu arbejde som selvstændig. Foto: TV 2 Vis mere Karin Cruz skal nu arbejde som selvstændig. Foto: TV 2

Cruz har været studievært på kriminalmagasinet 'Station 2' fra 2006 til 2010, hvorefter hun skiftede til TV 2 News. Derefter kom hun på TV 2 Nyhederne på Kvægtorvet i Odense.

Hun er vokset op som enebarn i Hjallese lidt uden for Odense. I dag er hun gift med Lars Cruz Forsstrøm, og sammen har de datteren Rosa.

Cruz fortsætter på TV 2 Nyhederne resten af juli og har også et par vagter i august, inden hun stopper helt, oplyser TV 2.

B.T. har været i kontakt med Karin Cruz og arbejder på en uddybende kommentar fra den nu afgående tv-vært.