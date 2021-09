Der foregår en større digital omstilling på Danmarks Radio – for danskerne siver væk fra flow tv og over til streaming.

Derfor skal fokus hos public service-giganten fremover være på dansk produceret indhold, der er skabt med streamingpublikummet for øje - med det brede og folkelige på DR1, og det snævre og nicheprægede på DR2.

På tv-fronten går den omstilling ud over DR-klassikeren 'Troldspejlet', skriver Mediawatch.

Programmet, der har kørt siden 1989, har hidtil været et studieprogram på 28 minutter med Jakob Stegelmann i værtsstolen. Men sådan bliver det ikke i fremtiden.

»Troldspejlet har ligesom meget andet indhold brug for fornyelse for at fungere godt på DRTV. Men Troldspejlet er et vigtigt brand for DR nu og har været det gennem årtier, og Jakob Stegelmann har jo sammen med redaktionen løbende sørget for, at brandet er fulgt med tiden og er blevet bredt ud til alle platforme – radio, tv, koncerter, shows og dr.dk,« fortæller Lisbeth Langwadt, programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar i DR Medier, til mediet.

Jakob Stegelmann har siden 'Troldspejlets' spæde start i 1989 fortalt danskerne om film, spil og tegneserier. Personligt er tv-værten en lidenskablig fan af Anders And. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jakob Stegelmann har siden 'Troldspejlets' spæde start i 1989 fortalt danskerne om film, spil og tegneserier. Personligt er tv-værten en lidenskablig fan af Anders And. Foto: Bax Lindhardt

»Så nu er næste step at få det til at brænde igennem til streamerne på DRTV, og vi er lige nu i udvikling sammen med Jakob Stegelmann og redaktionen omkring det. Vi ser et stort potentiale for med en ny form her at ramme nogle af de kulturinteresserede,« fortsætter programchefen.

Jakob Stegelmann har også selv tidligere fortalt til B.T., at han ønskede, formatet kunne fortsætte som tv-program, efter det i en periode kun kørte som podcast.

»Vi synes, at programmet skal laves som tv. Det fortjener billeder. Men når det er sagt, er vi glade for at lave det som podcast,« fortalte han.

'Troldspejlets' podcast udkommer lige nu hver 14. dag, mens det sidste afsnit på tv udkom 26. marts.

I 2019 rykkede programmet til DR2 og ændrede navn til 'Troldspejlet og Co.', og det skulle fokusere på et mere modent publikum.

Men desværre forsvandt seerne også – der var blot mellem 80 og 120.000 seere, der tunede ind.

30 procent af dem så programmet online.