Det var hårde nyheder for danske familiefilms-elskere onsdag, da en producent på 'Far til fire'-filmene meldte ud, at der ikke kom nye film til samlingen.

Men nu lader der alligevel til at være håb for flere familiefilm.

Det skriver Nordisk Film til B.T.

»Nordisk Film har i en længere årrække haft filmrettighederne til Kaj Engholms folkekære og populære tegneserie 'Far til fire' og er i gang med at udvikle nye film i serien, der skal produceres af Nordisk Film selv,« lyder det.

Ifølge Henrik Møller-Sørensen, direktør i produktionsselskabet ASA Film, der tidligere har produceret filmene, skulle det ellers være slut med eventyrerne om Lille Per og familien.

Det skyldtes, at man hos ASA film ikke havde modtaget tilstrækkelig økonomisk støtte.

»Vi søgte støtte fra Filminstituttets markedsordning og havde investeret i manuskriptudviklingen for egen regning, men vi blev ikke engang inviteret til samtale. Det er en barsk afvisning,« sagde Henrik Møller-Sørensen og tilføjede, at ASA Film derfor ikke kom til at lave flere film.

Men Nordisk Film kan altså nu bekræfte, at der kommer flere film, og det bliver dem selv, der produceret dem.

Der arbejdes allerede på de nye koncepter, fortæller Katrine Vogelsang, administrerende direktør i Nordisk Film Production.

»Vi har en stor ambition på Nordisk Film om at bringe næste generation i biografen. Familiefilm er fuldstændig fantastiske til at give de nye biografgængere en magisk oplevelse sammen med deres familie. »Far til fire« er et af de stærkeste familiefilm-brands vi har i Danmark, som vi udvikler for tiden med den ambition at højne relevansen for formatet i vores samtid uden at miste det folkelige fundament.«

Barneskuespilleren Ole Neumann i rollen som Lille Per i filmen Far til fire på landet. Der er ifølge Nordisk Film gang i nye projekter om flere udgaver af den kendte familie. Foto: Olaf Ibsen/Ritzau Scanpix Vis mere Barneskuespilleren Ole Neumann i rollen som Lille Per i filmen Far til fire på landet. Der er ifølge Nordisk Film gang i nye projekter om flere udgaver af den kendte familie. Foto: Olaf Ibsen/Ritzau Scanpix

Der kan dog ikke siges mere lige nu, men direktøren understreger, at hun glæder sig til at løfte sløret, når man er længere med projektet.

»Vi glæder os til at fortælle meget mere, når vi er endnu længere i processen.«

ASA Film har produceret filmene siden 1953.

Den første 'Far til fire'-film – med navne som Ib Schønberg, Rudi Nielsen og Ole Neumann på rollelisten – udkom i 1953.

Den seneste – 'Far til fire og vikingerne' – ramte biograferne i 2020.