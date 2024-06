21 film med 'Far til fire' er det i alt blevet til. Men som det ser ud nu, kommer der ikke flere.

Det skriver Filmmagasinet Ekko.

Ifølge Henrik Møller-Sørensen, direktør i produktionsselskabet ASA Film, som har produceret filmene, skyldes det, at der ikke er tilstrækkelig økonomisk støtte til flere film. Selvom der var lagt op til en ny serie med filmene.

»Vi søgte støtte fra Filminstituttets markedsordning og havde investeret i manuskriptudviklingen for egen regning, men vi blev ikke engang inviteret til samtale. Det er en barsk afvisning,« siger Henrik Møller-Sørensen og tilføjer, at ASA Film derfor ikke kommer til at lave flere film.

Det er Nordisk Film, som har rettighederne til filmene.

Men ASA Film har produceret filmene siden 1953. Om Nordisk Film er enig i den udlægning, står for nu ukendt.

Den første 'Far til fire'-film – med navne som Ib Schønberg, Rudi Nielsen og Ole Neumann på rollelisten – udkom i 1953.

Den seneste – 'Far til fire og vikingerne' – ramte biograferne i 2020.

Ole Neumann er velnok ham, som de fleste forbinder med Lille Per. Foto: Olaf Ibsen/Ritzau Scanpix Vis mere Ole Neumann er velnok ham, som de fleste forbinder med Lille Per. Foto: Olaf Ibsen/Ritzau Scanpix

Filmen solgte her 300.000 billetter.

Billetsalget gav en femteplads på listen for de ti mest sete biograffilm i 2020.