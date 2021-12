»Jeg arbejder på TV 2, og jeg vil gerne have, TV 2 opfører sig ordentligt.«

Således cementerer Thomas Blachman, da B.T. møder ham til pressemøde på 'X Factor 2022', hvor han atter engang er dommer.

Denne gang er han blot dommer på TV 2-programmet i en tid, hvor tv-stationen granskes for en sexistisk arbejdspladskultur efter dokumentaren 'Metoo: Sexisme bag skærmen'.

»TV 2 har en problematisk baggrund og forhistorie,« anerkender Thomas Blachman.

Information og Impact har tilsammen været i kontakt med flere end 150 mænd og kvinder, som har arbejdet eller arbejder på TV 2. I dokumentaren står 11 af kvinderne frem med navn og fortæller om nogle af de oplevelser, de har haft i deres tid på TV 2, hvor der ifølge dem var en håndfuld toneangivende mænd i chefstillinger, der opførte sig krænkende og grænseoverskridende. Foto: Discovery Networks Vis mere Information og Impact har tilsammen været i kontakt med flere end 150 mænd og kvinder, som har arbejdet eller arbejder på TV 2. I dokumentaren står 11 af kvinderne frem med navn og fortæller om nogle af de oplevelser, de har haft i deres tid på TV 2, hvor der ifølge dem var en håndfuld toneangivende mænd i chefstillinger, der opførte sig krænkende og grænseoverskridende. Foto: Discovery Networks

»Det har Danmarks Radio sikkert også, det har hele mediebranchen, og det har alle sygehuse sikkert også, det har været en syg kultur i alt for lang tid i gamle dage, som ikke skal fortsætte,« slår han fast.

Thomas Blachman mener dog ikke, at hans medie TV 2 har håndteret dokumentarens uflatterende spotlys »professionelt«.

»Jeg synes, at Danmarks Radio har været gode til at gå ud og undskylde lynhurtigt efter pigekors katastrofen, som måske er den værste af alle sager, fordi det involverer børn. Der er TV 2 måske en lille smule mere langsomt gående - lidt af gangen, man doserer lidt,« mener 'X Factor'-veteranen.

Han er dog håbefuld for fremtiden.

Thomas Blachman til pressemøde på 'X Factor 2022' torsdag 16. december 2021. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Thomas Blachman til pressemøde på 'X Factor 2022' torsdag 16. december 2021. Foto: Ida Marie Odgaard

Hans erfaring er, at fremtidens generation bliver mere ligesom ham selv og mindre ligesom de magtfulde, sexistiske mænd, som 'metoo: Sexisme bag skærmen' afslørede i TV 2s ledelse.

»Kulturen fortsætter sikkert, men det bliver sværere og sværere, tror jeg. Unge mennesker kommer til at opføre sig mere og mere, som jeg altid har gjort,« slår 'X Factor'-dommeren fast og uddyber:

»Jeg har ikke haft behov for på nogen måde at skulle udvise en eller anden form for fordel i, at man sidder i en situation, hvor man kunne have gjort det. Det er jo svage mænd, det må jeg sige.«

Thomas Blachman har høje tanker om morgendagens mænd.

»Ungdommen har fået mere vilje, mere mod og mere værdighed, de har en udvidet opfattelse af maskulinitet. Der kommer en helt anden følsomhed overfor dét at være menneske og dét at være poetisk. Det folder sig ud nu,« mener han.

Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Zulu Awards i KB Hallen torsdag den 29. april 2021. Foto: Martin Sylvest

På scenen til årets Zulu Awards-uddeling tilbage i april fik Thomas Blachman ellers selv gjort sig uheldigt bemærket.

Her fik han både fortalt, at han havde »stiv pik«, opfordret musikeren Tessa til at finde hans telefonnummer og »komme og knalde« ham, ligesom han fortalte, at prisen som 'Årets par' - som han og Martin Jensen var på scenen for at takke for - skulle stå i deres soveværelse, hvor de »knalder hinanden i røven«.

Dengang var det TV 2s kanalchef Dorthe Thirstrup, der var ude og undskylde på vegne af Thomas Blachman.

»Jeg er enig i, at Blachman i sin tale gik over grænsen for, hvad der er god stil og tone. Han provokerer ofte for at få sit budskab frem, men her blev en fejlslagen ros til Tessa i stedet både upassende og over stregen. Vi ved, Blachman har sendt en undskyldning til Tessa, og han har også over for os beklaget sin opførsel til Zulu Awards,« forklarede kanalchefen dengang til Ekstra Bladet.