Bad prinsesse Diana virkelig om en skilsmisseopgørelse på 35 millioner pund, om slottet Kensington Palace og et kontor i det eksklusive boligområde St. James i London? Og var premierministeren, John Major, virkelig mellemmand under forhandlingerne?

Den femte sæson af den populære serie ‘The Crown’ fik premiere onsdag.

Dramaserien, der er bygget på virkelige hændelser i den tidligere monarks liv, har tidligere fået kritik for at digte for meget på historien.

Som i fjerde sæson kommer seerne også i denne sæson med på rejsen gennem prins Charles og prinsesse Dianas forhold. Og i niende episode af den nye sæson følger vi blandt andet parrets skilsmisseforhandlinger.

Prins Charles, nu kong Charles 3., og prinsesse Diana blev skilt i 1996. Foto: SYNDICATION MIRD-R-12 401 Vis mere Prins Charles, nu kong Charles 3., og prinsesse Diana blev skilt i 1996. Foto: SYNDICATION MIRD-R-12 401

I serien fremlægges det sådan, at prinsesse Diana bad prins Charles om svimlende 35 millioner pund – et beløb prins Charles betragter som grådigt. Men gjorde hun nu også det?

Prinsesse Dianas eksakte skilsmissebeløb blev aldrig offentliggjort. Men flere internationale medier har siden skrevet om, at hun fik en godtgørelse på 17 millioner pund og 400.000 pund om året til stabsomkostninger, herunder The New York Times i 1996 – hvilket også er det beløb serien ender på i sidste ende, skriver The Telegraph.

Det endelige skilsmisseforlig var ifølge The Telegraph det største i britisk retshistorie, da det landede i 1996.

Da man ikke har konkrete beviser for seriens antydning af, hvad Diana bad om oprindeligt, må det antages, at scenen skal betragtes som et stykke dramatik, skriver The Telegraph.

Prins Charles og prinsesse Dianas skilsmisse blev offentliggjort i august 1996 – et år senere døde Diana i et biluheld.

