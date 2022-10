Lyt til artiklen

Dame Judi Dench er ikke tilfreds med den kommende sæson af 'The Crown'.

Det skriver hun i et brev til The Times.

Bølgerne er allerede gået højt omkring sæsonen, der kommer helt tæt på prinsesse Dianas død, og nu blander den kendte skuespiller sig i debatten.

Hun beder Netflix om at sætte en advarsel på sæsonen, der skal gøre det klart, at det man ser i tv-serien ikke nødvendigvis er sandheden.

Skuespilleren mener, at Netflix er 'villige til at udviske grænserne mellem den historiske korrekthed og en grov sensationalisme.'

For Judi Dench tror, der er en risiko for, at et stort antal seere vil tro, at det der bliver vist er sandheden.

Judi Dench er ikke tilfreds med, at den nye sæson er uden proklamering af, at der er tale om fiktion. Foto: Jordan Strauss Vis mere Judi Dench er ikke tilfreds med, at den nye sæson er uden proklamering af, at der er tale om fiktion. Foto: Jordan Strauss

Netflix har selv forsvaret serien med, at den altid er blevet præsenteret som drama, der er baseret på historiske begivenheder.

Skuespillerens opråb kommer efter, at den tidligere premierminister John Major også har udtalt kritik af serien.

Specifikt kritiseret scener, der angiveligt skulle vise premierministeren i dialog med daværende prins Charles om at afsætte dronning Elizabeth.

Han kaldte serien 'en omgang nonsens.'

I brevet til mediet skriver Judi Dench, at hun er enig med den tidligere premierminister.

'Sir John Major er ikke alene i sine bekymringer omkring den seneste sæson af 'The Crown'. Det er muligt, at den vil vise et forkert og skadeligt billede af historien,' skriver hun.

'Jo tættere dramaet kommer på vores tid, jo mere villige virker folk til at udviske grænserne mellem det faktiske og en grov sensation. Mange vil kunne se, at der er tale om et fiktionelt drama, men der er også mange seere, der tager denne her udlægning af historien som korrekt.'

Hun mener, at det er grund nok til, at produktionen af serien skal skrive før hvert afsnit, at der er tale om fiktion.

'Tiden er kommet til, at Netflix skal tænke sig om. Af hensyn til en familie og en nation, der netop har mistet en monark, der tjente sit folk i 70 år, og for at de kan bevare deres ry hos de britiske abonnementer.'

Judi Dench er gode venner med kong Charles og gemalinden.