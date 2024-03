'Badehotellet' er tilbage på førstepladsen.

Efter to års pause havde TV 2 søndag aften premiere på den sidste sæson af deres populære tv-serie, og endnu engang smadrer de alle konkurrenter.

Da der i 2022 sidste gang var premiere på en ny sæson af 'Badehotellet' så lidt over 1.2 millioner danskere med, og det seertal holder de næsten fast i.

Ifølge analysebureauet Nielsen sad 1.1 million danskere i søndags klar foran tv'et og fulgte med i første afsnit.

Det er næsten dobbelt så mange som ugens næstmest sete udsendelse, 'X Factor', der fredag aften blev set af 673.000 danskere.

På tredjepladsen finder man torsdagens afsnit af TV 2s boligprogram 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' med 530.000 seere, mens DR må nøjes med en fjerdeplads med 'Den store juniorbagedyst', der lørdag aften blev set af 488.000.

Til trods for at 'Badehotellet' trak over en million seere, kunne de ikke holde på folk på TV 2 resten af aftenen.

Efter 'Badehotellet' sendte man det nyeste afsnit af 'Toppen af Poppen', og her så blot 316.000 med - hvilket tilmed var lidt færre end de 321.000, der søndag eftermiddag varmede op til 'Badehotellet' med en genudsendelse af et tidligere afsnit af 'Badehotellet'.

