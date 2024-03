For lidt over et år siden meddelte Anders Breinholt, at han havde sagt 'pænt farvel' til sit gamle firma.

Men i dag er tv-værten stadig ikke sluppet ud af produktionsselskabet Pineapple.

»Jeg er stadigvæk delejer af Pineapple, men jeg har intet at gøre med det mere i dagligdagen,« indrømmer Anders Breinholt, da B.T. møder ham til pressedag på hans nye Viaplay-program 'Breinholts'.

I det offentlige virksomhedsregister fremgår det også stadigvæk, at Anders Breinholt er en del af sit produktionsselskab, som han ellers sagde, han forlod for et år tilbage.

B.T. møder Anders Breinholt til pressedagen på hans nye talkshow 'Breinholts'. Foto: Lykke Buhl. Vis mere B.T. møder Anders Breinholt til pressedagen på hans nye talkshow 'Breinholts'. Foto: Lykke Buhl.

Samtidig sidder Anders Breinholt også stadig i bestyrelsen i selskabet, han stiftede for mere end 11 år siden.

»Ja, det gør jeg også, fordi jeg er medejer. Jeg ejer stadigvæk en tredjedel – det er til salg, så hvis du vil købe 24,5 procent af firmaet, så skal du være velkommen,« lyder det med et grin.

Så det er fordi, du ikke har kunnet slippe af med det?

»Ja, helt ærligt er det jo,« indrømmer Anders Breinholt.

»I de her tider i branchen er det jo ikke fordi, det går super godt for særligt mange. Det er jo super presset.«

De tilbageværende 75 % har heller ikke haft lyst til at købe dig ud?

»De har ikke gjort det endnu!« lyder det med et grin.

I sin tid stiftede Anders Breinholt produktionsselskabet Pineapple for at producere sit dengang populære, men nu midlertidigt lukkede TV 2-show 'Natholdet'.

»Men det gik fra at være 'Natholdet' i Pineapple til alle mulige andre produktioner, så lige pludselig var 'Natholdet' ikke hovedindtægtskilden, og det var rart, på alle måder, både inde i ens hoved, men også så firmaet ikke kun stod på benene af det program,« forklarer Anders Breinholt.

»Og så var det sådan lidt, at nu når firmaet var et andet sted, så gav det god mening at smutte, for jeg havde ikke noget med de andre programmer at gøre, og jeg ville heller ikke være den rette til at være med i udviklingen på det nye 'Natholdet' med Hadi.«

»Så er det bedre, at vi laver en langsigtet plan om, at jeg langsomt udfaser mig selv i håbet om selvfølgelig også at få solgt min andel. Men der kunne man jo så ikke lige se, at hele mediebranchen jo bare generelt går dårligt.«

Efter stoppet på 'Natholdet' og Pineapple tog Anders Breinholt sin populære øljulekalender med om til Viaplay. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Efter stoppet på 'Natholdet' og Pineapple tog Anders Breinholt sin populære øljulekalender med om til Viaplay. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Med den nye 'Natholdet'-vært Hadi Ka-Koush var tiden inde til luftforandring, nye mennesker og nye udfordringer for Anders Breinholt.

Og derfor måtte de gamle bånd i Pineapple altså kappes sidste år.

»Nu er det fedt at kunne komme og ikke tænke over hvad med det, og hvad gør vi så med årsregnskabet. Det er ikke min opgave at tænke det længere. Det er at lave noget fedt – til at starte med noget fedt for mig,« forklarer Anders Breinholt.

I dag er han ansat og betalt af Viaplay, hvor han er i gang med at lave sit nye program 'Breinholts', der får premiere på TV3 og Viaplay tirsdag 2. april.