»Jeg kan desværre ikke give dig min rose.«

Sådan lød det fra Casper Berthelsen til Stine Mariager i det 12. afsnit af tv-programmet 'The Bachelor'.

Meldingen kom som et stort chok for mange tv-seere, da den 33-årige ungkarl blot ugen forinden havde fredet fynboen efter en 24-timers-date.

På sociale medier er der dog siden kommet tvivl om, hvorvidt kærligheden mellem de to deltagere reelt sluttede, da Casper sendte Stine hjem til Danmark.

Her florerer der nemlig massive rygter om, at de to siden er begyndt at se hinanden, efter forholdet mellem Casper og Michaela, som ellers endte med at få den sidste rose, sluttede med et brag allerede ved hjemkomsten i lufthavnen i København.

Rygter, som Stine Mariager selv har holdt en smule i live på Instagram, hvor hun blandt andet har udtalt følgende til en fan, der har spurgt hende, om hun var ked af det over at blive fravalgt af Casper:

»Bare fordi en dør lukker, betyder det ikke, at den er lukket for evigt.«

B.T. har dog været i kontakt med Stine Mariager, og hun afkræfter, at hun og Casper Berthelsen danner par.

Hun fortæller tværtimod, at hun er en smule skuffet over Casper, fordi han i podcasten 'Reality Tjek' har udtalt, at han smed en deltager ud, fordi hun talte dårligt om Michaela Nielsen, som ikke havde det bedste forhold til mange af kvinderne i huset.

Stine Mariager og Casper Berthelsen i programmet 'The Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Stine Mariager og Casper Berthelsen i programmet 'The Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

»Der var nogle, som trak mig til siden, når der ikke var kamera på, og som virkelig gav mig hele smøren omkring, hvad de mente om Michaela. Der blev virkelig ikke lagt fingre imellem. Og det tog jeg ikke særlig positivt, for jeg synes ikke, det er god stil at bagtale,« siger Casper i podcasten uden at nævne navne.

»Jeg vil dog gå så langt og sige, at det var en af dem, der blev sendt hjem fra programmet,« fortsætter han.

Mange på sociale medier tror, at deltageren, som Casper Berthelsen hentyder til i podcasten, er Stine Mariager.

»Hvis det virkelig er mig, han hentyder til, så er jeg meget skuffet,« siger fynboen, der – indtil videre uden held – har forsøgt at kontakte Casper Berthelsen for at få mysteriet opklaret.

En af årsagerne til, at Stine Mariager er skuffet over Casper Berthelsen, er, at han – ifølge hende – selv pressede hende til at sige sin mening om Michaela Nielsen.

»Jeg sagde flere gange til ham, at jeg ikke havde lyst til at snakke om hverken Michaela eller de andre piger, fordi jeg syntes, at han skulle danne sig sit eget indtryk, men han pressede og pressede, og til sidst overgav jeg mig.«

Stine Mariager siger også, at hun siden sin udsmidning af programmet flere gange har forsøgt at få svar på, hvorfor hun blev sendt hjem.

»Men det har Casper ikke kunnet – eller villet – svare på, og så kan jeg så pludselig læse mig til årsagen i artikler. Det gør mig meget ked af det, hvis det er rigtigt. Jeg føler faktisk, at han i så fald har bagtalt mig ved at tale bag ryggen på mig i stedet for at fortælle mig det direkte.«

Michaela Nielsen og Casper Berthelsen i 'Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Michaela Nielsen og Casper Berthelsen i 'Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Det er ikke kun rygter om, at Stine Mariager og Casper Berthelsen danner par, som florerer på sociale medier.

Her går der også rygter om, at de to havde sex under optagelserne på Rhodos. Dette er dog heller ikke korrekt, ifølge Stine Mariager.

»Jeg har IKKE knaldet med Casper,« siger hun kort og kontant.

Hun afslører dog – uden at nævne navne – at der var nogle, som havde sex under programmet.

»Jeg tænker, at hvis de vil have de oplysninger frem, så skal de nok selv stå frem.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Casper Berthelsen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.