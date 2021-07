Hvad skete der mellem 'Bachelor'-Casper og Michaela på vejen hjem fra Rhodos til København?

Det er spørgsmålet, som mange tv-seere har stillet, siden det kom frem, at de to turtelduer ikke har talt sammen siden den dag, de landede i Danmark.

Ifølge Casper Berthelsen efterlod Michaela Nielsen ham i lufthavnen, hvor han ellers havde ventet i en time for at sige farvel til sin nyvalgte udkårne.

Michaela har på nær fra et par stories på sin Instagram ikke kommenteret det mystiske brud, selvom en lang række medier – deriblandt B.T. samt sågar TV 2, der står bag datingprogrammet – har forsøgt at få hende i tale.



Ikke før nu.

Casper og Michaela gav hinanden et vaskeægte Hollywood-kys, da den allersidste roseceremoni blev afsluttet med, at de valgte hinanden. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Casper og Michaela gav hinanden et vaskeægte Hollywood-kys, da den allersidste roseceremoni blev afsluttet med, at de valgte hinanden. Foto: Lotta Lemche/TV 2

For nu er det nemlig lykkedes Her & Nu at få et interview med den 25-årige 'vinder' af 'The Bachelor'.

Og ifølge hende er Casper Berthelsens udlægning af historien helt forkert og alt andet end retfærdig.

Ifølge hende ventede hun på sin ungkarl i en hel time i lufthavnen, men da han ikke dukkede op, valgte hun at forlade stedet, fordi hun havde planer med sin familie og venner.

Noget, som Casper – ifølge hende – var bekendt med.

Derfor mener hun, at det er »dårlig stil«, at han nu går ud i landets medier og påstår, at hun efterlod ham.

Hun understreger, ligesom Casper tidligere har fortalt B.T., at hun ikke havde strøm på sin telefon, men at hun ringede til ham, da hun havde fået den opladt.

Mens Casper har fortalt til TV 2, at han var meget sur og såret over, at Michael ikke forstod, hvorfor han følte, hun havde forladt ham, så mener Michaela, at Casper overdrev ved at droppe hende alene af den grund.

»Han var godt klar over, at jeg havde de her planer. Jeg forstår ikke hans tvivl,« siger hun til Her & Nu og fortsætter:

Casper og Michaela fra 'Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2 Vis mere Casper og Michaela fra 'Bachelor'. Foto: Lotta Lemche/TV 2

»Man skal kunne kommunikere i forhold, hvis man er ked af noget og ikke bare droppe hinanden efter én enkelt episode. Så for mig er det ikke en god nok grund til at afslutte forholdet, og det er ærgerligt, at han tog det så tungt, at han ikke ville kommunikere og arbejde på tingene.«

Michaela Nielsen påpeger endvidere, at hun mener, at Casper Berthelsen har udlagt sin side af sagen på en meget »grov« måde, og siger, at hun tvivler på, om han i virkeligheden bare hurtigt fortrød, at han valgte at give hende den sidste rose.

Det siger hun, fordi Casper – ifølge hende – virkede »fraværende« på vejen hjem til Danmark, og altså droppede hende efter det, som hun kalder en misforståelse.

Hun understreger, at hun derfor føler sig »forrådt«, ligesom Casper Berthelsen har udtalt, at han følte.

Michaelas udtalelser komme samme dag, som programmet ‘Bachelor – efter den sidste rose’ har premiere på TV 2 Play.

I programmet deltager Casper, Bolette samt programmets andet ungkarl, Jaffer. Michaela medvirker ikke.