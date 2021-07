Det kan være svært at hele et knust hjerte - og det kan være meget nemmere at drukne og bedøve sorgerne.

Det måtte skuespilleren Rosalinde Mynster sande, da hun brød med en eks-kæreste.

Det fortæller 'Badehotellet'-stjernen ærligt i podcasten '112 for knuste hjerter' på Radio Loud.

»Da jeg gik fra ham var det sindssygt voldsomt og chok-agtigt,« siger hun.

»Jeg tog mig ikke nok af sorgen, men fik lynhurtigt en ny kæreste. Da det ikke holdt, var det fordi, jeg ikke var klar til parforholdet,« fortæller hun i podcasten.

Men regningen kom. Senere oplevede Mynster en sand livskrise som resultat af bruddene.

»Jeg har faktisk fortrængt rigtig meget af den tid. Hvor dårligt jeg havde det. Jeg tror bare, jeg gik på arbejde og festede og lå og sov. Jeg tror, det var de tre ting,« siger hun.

Når Mynster siger fest, mener hun det. Hun fortæller ærligt, at det var vin og tjald, der var hendes foretrukne eskapisme.

»Jeg var rigtig depressiv og bedøvede mig med rigtig mange ting. Jeg røg rigtig mange cigaretter, jeg drak rigtig meget vin. Jeg røg rigtig meget 'weed'. Jeg gav den bare gas. Klassisk metode,« siger hun.

Men der kom også et tidspunkt, hvor hun ændrede strategi.

»Jeg gik også til psykolog og forsøgte at deale med det på den måde. Jeg begyndte også at tage det alvorligt og indså, at det var en livskrise,« siger hun.

»Tyverne var sindssygt svære at være i. Man har hele tiden lyst til at være fremadbrusende, udadvendt, udfarende. Lege og feste og have det sjovt. Samtidig med, man har lyst til forankring. Hvem er jeg, og hvad skal jeg? Kærester kan komme og gå, men når man elsker en højt, så bliver det jo et anker for en,« siger hun.

I podcasten afslører hun også, at hun flyttede meget hurtigt sammen med sin nuværende kæreste, Jakob Emil Lamdahl Pedersen - men at hun ikke er helt sikker på, at de vil leve efter de traditionelle parforholdskonventioner.

For eksempel har de talt om, at det kunne være fedt at bo lidt hver for sig.

»Vi ved ikke helt. Hvem er det, der har puttet det her ned over hovedet på os? At man skal leve i et monogamt forhold,« siger hun.

Hele podcasten kan findes på Radio Loud her.