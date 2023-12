Produktionsselskabet Deluca Film gik konkurs i slutningen af oktober.

Men nu er julen kommet, og produktionsselskabet bag populære og kontroversieller tv-serier og dokumentarer er reddet.

Det skriver Deluca Films i en pressemeddelelse.

»Det er en blanding af, at jeg tror på det, og så er det også lidt med hjertet, for jeg ser helst, at de bliver ved med at ligge i Aarhus. Jeg tror ikke, jeg bliver rig af det,« siger den nye ejer af selskabet og mangeårig revisor for Deluca Films, Poul Vogelius.

Deluca Film, som nu blot skal hedde Deluca, har tidligere stået bag den populære TV 2-serie 'Hvide sande'.

Serien blev dog sat på pause midt under optagelserne til sæson to på grund af konkursen.

Men til Ekstra Bladet fortæller Poul Vogelius, at optagelserne til 'Hvide Sande' vil blive genoptaget.

Det vil dog ikke være Deluca, der skal stå for resten af produktionen af sæson to.

Deluca Film har også produceret den meget omdiskuterede dokumentar 'Forfulgt af Politiet?'.

I dokumentaren følger man en familie med syrisk baggrund i Vejle, der fortæller, at de er forfulgt af betjente fra det lokale politi.

Og den har blandt andet har fået kritik af justitsminister Peter Hummelgaard for at give befolkningen et forkert indtryk af virkeligheden.

»Jeg synes, det har været under al kritik med de insinuationer, der er blevet skabt fra dokumentarskabernes side,« sagde han i november under et åbent samråd.

Produktionsselskabet står også bag 'Tag min hånd' og 'Britta og de forsvundne millioner'.