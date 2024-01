DR har netop udsendt en oversigt over nye radioprogrammer, og her dukker en gammel kending op i mængden.

Selvom Pelle Peter Jencel forleden afslørede på Instagram, at han havde sagt sin faste stilling op på P3, er han ikke færdig med at arbejde for radiokanalen.

Den 19. januar vender han nemlig tilbage sammen med Nicholas Kawamura, når de deres populære festprogram 'Lågsus' genopstår efter at programmet lukkede i 2018.

De skal sende om fredagen fra 16-18, og dermed er det også et comeback til DR For Nicholas Kawamura, der netop sagde op for seks år siden.

På P4 er den den tidligere svømmestjerne Lotte Friis, der skal underholde lytterne om fredagen.

Hun får et nyt eftermiddagsprogram mellem 14-16 med titlen 'For første gang', hvor hun hver uge får en gæst i studiet til en snak om noget nyt gæsten står overfor.

Det program får premiere den 12. januar.