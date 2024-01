36-årige Pelle Peter Jencel har sagt sin faste stilling op som vært på P3 efter mere end 14 år.

Det skriver den kendte radiovært og dj på sin Instagram-profil.

'Jeg har haft de største eventyr i mit liv på P3 og fået lov at udleve alle drengedrømmene og meget meget mere til. Jeg havde egentlig aldrig planlagt at skulle lave radio. Ville bare i praktik for at lære, hvad et hit er, fordi jeg håbede at få et job i musikbranchen,« skriver han og fortsætter:

'Nu er der gået snart 14 år, og jeg fik lov at lære og opleve uendeligt meget mere end dét.'

Han tilføjer, at opsigelsen ikke er ensbetydende med et endegyldigt farvel til DR.

Han fortsætter nemlig som freelancer, hvor han blandt andet skal fortsætte med at lave 'Hvem er'-serien.

Pelle Peter Jencel afslutter sit opslag med at takke sine kollegaer, han således har brugt mange år af sit professionelle liv sammen med.